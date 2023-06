El PP cree que la propuesta de debate de Pontón es "síntoma de debilidad" y el PSdeG pregunta si busca "ocultar" a Rego

La dirigente nacionalista plantea un debate entre los líderes autonómicos de cara a las elecciones generales del 23J

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha considerado que la propuesta de debate entre líderes autonómicos de cara al 23J realizada por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, es un "síntoma de debilidad" mientras que el PSdeG se ha preguntado si la nacionalista busca "ocultar" al que fue su diputado en el Congreso durante la última legislatura, Néstor Rego.

La líder de los nacionalistas gallegos planteó el domingo la celebración de un debate electoral al máximo nivel entre las principales fuerzas políticas gallegas para explicarle a la ciudadanía cuales son las "alternativas para defender los intereses de Galicia en el Congreso y en el Senado".

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha sostenido que le parece un "síntoma de debilidad" del BNG de cara a esta cita con las urnas, en la que "lo natural" es que las fuerzas políticas confíen en sus candidatos especialmente "después de todas las alabanzas" que se escucharon hacia su diputado en la Cámara baja y actual cabeza de lista del BNG por la provincia de A Coruña.

Asimismo, ha considerado que la propuesta también muestra "debilidad" porque se trata de unas elecciones generales. "El hecho de querer introducir el debate entre líderes autonómicos, que sería propio de unas elecciones autonómicas, no deja de querer digamos dejarse ver porque los resultados me parece que no son los que podían esperar", ha indicado.

Por su parte, tras dejar claro que el PSdeG "participó y participará" en todos los debates que se convoquen, el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Luis Álvarez, ha incidido en que este existirá "si quiere el PP que exista".

Dicho esto y sobre los participantes en esa cita, Álvarez ha recordado que ni la líder del Bloque, Ana Pontón, ni el presidente del PP y de la Xunta, Alfonso Rueda, ni el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, son candidatos en estas elecciones del 23 de julio.

Ante ello, se ha preguntado si lo que busca la dirigente del Bloque es "ocultar a algún candidato" de su formación y, en particular, "si hay algún problema con que el señor Néstor Rego fuese el que participase en ese debate".