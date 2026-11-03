El PP denuncia el "abandono institucional" del antiguo edificio de la Delegación de Hacienda en Pontevedra

PONTEVEDRA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular al Congreso por la provincia de Pontevedra Pepa Pardo y Pedro Puy han denunciado este martes el estado de "deterioro" del antiguo edificio de la Delegación de Hacienda, cerrado desde 2010 y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que consideran "un ejemplo más" del "olvido crónico"y el "abandono institucional" de la ciudad por parte del Gobierno central.

En una comparecencia ante los medios junto al portavoz del grupo municipal del PP, Rafa Domínguez, los representantes populares han advertido del "deterioro progresivo" de la cubierta y la fachada del inmueble, que permanece vallado por motivos de seguridad, y han reclamado compromisos concretos para su recuperación.

Domínguez ha relacionado este caso con otras actuaciones pendientes en la ciudad, como el nudo de bomberos, los problemas de inundaciones en la autovía PO-11, el dragado del río Lérez y la construcción del paseo peatonal hacia Marín.

Por su parte, Pepa Pardo ha responsabilizado al Gobierno central de la falta de avances y ha criticado lo que considera un "silencio cómplice" del BNG señalando concretamente al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al que ha reprochado su "falta de exigencia" ante "sus socios" del Ejecutivo estatal para conseguir plazos y compromisos sobre la rehabilitación del inmueble.

La candidata popular ha recordado que en 2023, durante una comparecencia celebrada en la Praza da Ferrería, el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, aseguró que las puertas del edificio podrían estar abiertas en 2025. "Estamos terminando el año 2026 y aquí seguimos. El edificio está total y absolutamente abandonado", ha afirmado.

Pardo ha reclamado un Gobierno que "funcione y gestione" y ha defendido la necesidad de recuperar la inversión pública y la atención a las necesidades de Pontevedra y Galicia.

En este sentido, ha expresado su confianza en que las elecciones generales del 29 de noviembre permitan un cambio de Ejecutivo encabezado por Alberto Núñez Feijóo. "Lo que nosotros necesitamos es volver a la decencia, volver a la gestión, volver al rigor", ha subrayado.

El también candidato al Congreso Pedro Puy ha ampliado las críticas a la política de inversiones del Gobierno central en Galicia y ha asegurado que se nota "en las carreteras, en el ferrocarril y también en edificios emblemáticos como este, que se cae", ha señalado Puy, quien ha atribuido esta situación a lo que considera un "grave fallo sistémico" del Ejecutivo.