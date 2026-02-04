El PP denuncia desde una tienda de disfraces con más de 25 años que Santiago "perdió 100 comercios en un año"

Dirigentes del PP durante su visita a Chimpos. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, acompañado de la secretaria general del partido en Galicia, Paula Prado, y del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, han visitado este miércoles una tienda de vestuario artístico y de confección de disfraces con más de 25 años de trayectoria para denunciar que la capital gallega "perdió 100 comercios en un año".

Les dio la bienvenida en Chimpos la propietaria, Bety Sieira, quien ha explicado las distintas labores que lleva a cabo y como trabaja desde la ropa para recreaciones artísticas o teatro hasta todo tipo de vestuario creativo y la indumentaria eclesiástica. "Tenemos clientes muy fieles", ha subrayado, antes de reconocer que se fija "mucho" en la personalidad de quienes acuden a su establecimiento buscando un disfraz.

A las puertas del 'Entroido' no ha recomendado ninguno específico a los dirigentes populares, que recorrieron varios negocios en esta jornada y han aprovechado para denunciar las políticas estatales en materia de emprendimiento y con los autónomos, además de poner el foco en Santiago.

"Si hablamos de comercio en Santiago hay un dato que no es discutible, un dato dramático. En el último año se perdieron 100 comercios, 100 comercios que tuvieron que cerrar su puerta. Es un síntoma de un gobierno que tiene la ciudad en caída libre porque también tuvieron que cerrar las puertas 100 empresas en los últimos años", ha afeado Verea.

A renglón seguido, también ha criticado que los centros socioculturales estén "cerrados" y ha apuntado a la alcaldesa de la ciudad, la nacionalista Goretti Sanmartín, a la que ha acusado de ser la "más morosa de Galicia". "No hay taxis, los autobuses no funcionan", ha continuado, antes de citar el problema de "los baches".

"No se recuerda en esta ciudad baches tan grandes, tan profundos y tantos al mismo tiempo", se ha quejado, además de lamentar que no hay un gobierno "que tenga la ciudad más oscura y más sucia". Al tiempo, ha tirado de ejemplos concretos, como la mudanza de 'A Reixa' ligada a la reconversión del edificio con fines turísticos.

Enfrente, ha reivindicado las alternativas populares, como la bonificación del IBI, ayudas para los traspasos, medidas para agilizar la burocracia y "otras cuestiones que afectan no solo a los comercios, sino a toda la ciudadanía, como una mayor seguridad e iluminación".

APOYO AL "FUTURO ALCALDE"

Por su parte, Prado se ha referido a Borja Verea como el "futuro alcalde" de la capital gallega y ha dado las gracias a la dueña de la tienda por acogerles. "Todos somos un poco hijos de Chimpos, desde que somos niños, con la Cabalgata de Reyes, pasando por todo el tema de los disfraces y del Entroido", ha resaltado la secretaria general popular, que también es compostelana.

Y en la línea de Verea, prado ha reivindicado el plan "alternativo" del PP para los autonómos frente a un Gobierno central que cada día impone "más trabas, impuestos y burocracia". En el polo opuesto, ha aludido a la Xunta, con líneas de ayudas tanto para el emprendimiento como para apoyar el relevo o el trabajo de los autónomos.

EL PLAN DE FEIJÓO

Bravo ha recordado que el jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto encima de la mesa un plan específico para los autónomos --con la denominación de "contrato", a modo de compromiso con un sector con fuerza en España--.

Dicho plan, ya presentado a finales de 2025, incluye cuestiones como tarifa cero para los nuevos autónomos el primer año; eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año, que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia y papeleo.

"Nuestro trabajo con el contrato con los autónomos es preparar lo que será el día uno del presidente Feijóo para que los autónomos sepan que para nosotros son una pieza fundamental. Son casi 3,5 millones, los que hay en España, y contratan casi a 900.000 personas", ha relatado, en contraposición con un Gobierno, el de Pedro Sánchez, al que ha afeado no haber "cumplido" sus promesas con este colectivo.

"QUE CONDENEN LA VANDALIZACIÓN DE LAS SEDES"

En otro orden de asuntos, y aprovechando la presencia en una tienda de disfraces, Paula Prado ha acusado a BNG y PSdeG de haberse "quitado la careta" por su posición esta semana ante el "vandalismo" sufrido en diferentes sedes del PP en Galicia --con carteles pegados de 'PP Partido Pirómano'--, incluida la de Santiago, sin que ninguna de las dos formaciones hayan "condenado unos actos de vandalismo totalmente antidemocráticos".

"Incluso vandalizaron la sede de trabajo, no de partido, sino de trabajo, de nuestro secretario general de Novas Xeracións, con un señalamiento al más propio estilo fascista y comunista. Nosotros exigimos tanto al PSdeG como al BNG que condenen inmediatamente estos actos vandálicos, antidemocráticos y absolutamente de izquierda radical comunista que nada tienen que ver con la filosofía de Galicia ni con la sociedad gallega", ha demandado la dirigente popular.

INTERVENCIONISMO EN VIVIENDA

Y tras abordar en A Coruña el problema de acceso a la vivienda, preguntado por cómo se puede favorecer sin medidas que intervengan en el mercado --como la declaración de zona tensionada, en la que trabaja Santiago, y que se ha declarado en A Coruña--, Bravo se ha contestado con otra cuestión: "¿En qué ciudad ha funcionado?"

Así, ha asegurado que él animaría a la alcaldesa compostelana, si persiste en buscar la declaración de zona tensionada, a "visitar Barcelona". "Que estudien informes independientes y vean cuántas viviendas han desaparecido del mercado por este intervencionismo", ha agregado.

"La solución a la falta de 700.000 viviendas en España no la va a dar el intervencionismo", ha insistido el dirigente popular, defensor de promocionar que se construya más vivienda, impulsando la pública desde los gobiernos, "como hace la Xunta", y favoreciendo que haga lo propio el sector privado, con medidas como la "simplificación de trámites".