PP desconfía de la reforma del 'sólo sí', que PSdeG dice que "no toca" el consentimiento y BNG ve "un retroceso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la ley del 'sólo sí es sí' promovida por el Partido Socialista y que dio sus primeros pasos de su tramitación en el Congreso el pasado martes se ha colado en el debate del Parlamento de Galicia este miércoles, 8 de marzo, en el que se han aprobado dos iniciativas vinculadas con la igualdad.

Así, los populares, grupo mayoritario en el Legislativo autonómico, han mostrado su desconfianza sobre la reforma "hasta que no sea publicada en el BOE", mientras que los socialistas gallegos han defendido que los cambios introducidos "no tocan" el consentimiento, contra el que acusan de estar "por razones ideologicas" al PP. Por su parte, el BNG ve "un retroceso" la modificación planteada por el PSOE, contraria, según la diputada Noa Presas, a lo que "reclama desde hace años" el movimiento feminista.

Las posturas de los tres grupos con presencia en el Pazo do Hórreo acerca de la reforma de la Ley de libertades sexuales han sido puestas sobre la mesa durante el debate de una iniciativa del PPdeG cuyo primer punto demandaba la revisión de esta legislación para regresar al marco penal previo y evitar las revisiones de condenas que se están produciendo desde su entrada en vigor a finales de 2022.

Este primer punto de la proposición no de ley defendida por la viceportavoz parlamentaria del PP, Paula Prado, ha sido votada por separado de los otros seis puntos de la iniciativa, que salieron respaldados por toda la Cámara mientras que el referente a la revisión de la ley sólo contó con el apoyo del grupo que ostenta al Gobierno gallego con su mayoría absoluta.

"No vamos a comprarle el marco. Votaron no a esa ley, pero en su argumentación en contra nunca tuvo como eje las rebajas de penas. Fue un 'no' ideológico", ha aseverado la diputada socialista Noa Díaz, que ha defendido que se trata de una "buena ley que nació para proteger de forma integral" a las mujeres.

"Esta es también una ley socialista de la que estamos orgullosas", ha añadido Díaz, que ha apelado a que se alcance durante la tramitación de la reforma "el mayor consenso posible" pero "sin tocar" que el consentimiento continúe en el centro de la ley, algo que, dice, no cuestiona los cambios introducidos por el Grupo Socialistas en el Congreso.

En su turno, Paula Prado ha recordado a Díaz que los votos del PP en el Congreso permitieron que saliese adelante la toma en consideración de la proposición de ley de los socialistas, a los que ha instado a "pedir perdón" a las víctimas. "Su ideología les impide poner cordura en esta nefasta legislación", ha apostillado la popular.

Así las cosas, la también secretaria xeral del PP gallego ha mostrado su desconfianza hacia el Partido Socialista en el proceso de reforma de la ley. "Queremos verla publicada en el BOE. Y hasta ese momento hay que seguir trabajando", ha incidido, antes de preguntarse "hasta qué punto podrán presionar sus socios" al PSOE "para que apoyen otras enmiendas" distintas a las del PP que, como ha reiterado, facilitó el inicio de la tramitación de la propuesta legislativa.

Una reforma que para el BNG supone un "gran paso atrás protagonizado por la extrema derecha, la derecha y un PSOE irreconocible", pues, como ha remarcado la diputada Noa Presas, cuestiona que el consentimiento se mantenga "en el centro" de la legislación algo que, como ha recordado, "es lo que reclama el movimiento desde hace años".

"Ya lo decía Simone de Beauvoir. Bastará cualquier crisis para que, en primer lugar, se cuestionen los derechos de las mujeres", ha aseverado Presas, que considera que el sentido de la reforma planteada "refuerza el discurso de los negacionistas" y favorece que las mujeres tengan "más miedo" a denunciar.

TEXTOS APROBADOS

Así las cosas, además del punto que pide la revisión de la citada ley, el resto de la iniciativa de los populares ha salido adelante con el respaldo unánime de la Cámara, un consenso que también se ha explicitado en otra proposición promovida por el BNG que ha demandado a la Xunta la aprobación de un plan de igualdad para facilitar la conciliación del personal en la administración pública.

Por su parte, la propuesta del PP hecha suya por todo el hemiciclo reclama al Gobierno central avances en el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, velar por la protección de las víctimas de los agresores sexuales cuyas penas han sido rebajadas con los cambios del Código Penal e insta a la Xunta a promover un programa específico para prevenir y atender los casos de violencia machista en distintos ámbitos (sanidad, policía, administración, justicia o educación).

Por contra, los votos del grupo mayoritario han rechazado una iniciativa del PSdeG que demandaba mayor compromiso de la Xunta con el desarrollo de la red de Centros Información a las Mujeres.