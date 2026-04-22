El PP y la edila tránsfuga presentan la moción de censura que arrebatará el gobierno al bipartito de Lugo

Archivo - Rueda y Candia en un acto de partido. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura que arrebatará el gobierno de Lugo al bipartito de PSOE y BNG se materializa. El PP, con Elena Candia al frente, y María Reigosa, la concejala que dejó el PSOE, han dado un paso adelante este miércoles. De hecho, Candia y Reigosa comparecerán este mismo miércoles para explicar el pacto en un hotel lucense.

La tensión ha crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían incrementado desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría en esta semana.

El PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen "derecho" a gobernar.

En esta mañana de miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación que se está viviendo. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir "este atropello democrático" y ha censurado la actitud de Elena Candia por su "afán desmedido de poder, utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía".

Por su parte, el portavoz municipal, Rubén Arroxo, ha sido claro en calificar la situación como "golpe de estado municipal" y en anunciar que si se evidencia que hubo una compra de votos con una plaza laboral en la Xunta para la concejala no adscrita, emprenderán acciones legales contra ambos. "No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados", ha explicado.