EL PP exhibe su mayoría en la Cámara gallega y celebra en solitario dos comisiones ante la ausencia de la oposición

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exhibido su mayoría en la Cámara gallega este miércoles, día 11 de noviembre, y ha celebrado en solitario las dos comisiones parlamentarias que estaban fijadas en la agenda del órgano legislativo gallego ante la ausencia de los diputados de la oposición con motivo de la convocatoria de huelga general.

Ya en la jornada del martes tanto PSdeG como BNG avanzaron que secundarían el paro convocado para este miércoles y que no acudirían a la Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos y la Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha explicado que no acudió a la Cámara toda vez que es festivo local en Ourense, con la celebración del San Martiño, y tenía actos y eventos como concejal.

La presidenta de la comisión segunda, Carmen Pomar, ha informado de que se cumplía el quórum necesario y ha explicado que si bien habían sido aplazadas dos preguntas orales a petición del Grupo Socialista, sí se han sustanciado las dos realizadas por el PP: una de ellas sobre vivienda y la otra relacionada con los parques caninos urbanos y la creación del primer Centro de protección Animal de Galicia. Además, tampoco se han debatido las proposiciones no de ley al no estar el grupo proponente, el BNG.

De igual modo, en la Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, tras comprobar la presidenta de la Comisión, la popular Cristina Sanz Arias, la existencia de quórum, se han sustanciado solo las iniciativas del PPdeG, una pregunta oral sobre energía eólica y proposición de ley sobre las plazas de abastos, que ha sido aprobada por "unanimidad" al contar con el voto a favor de los nueve diputados del PP presentes.

Fuentes del Parlamento de Galicia consultadas por Europa Press han explicado que la jornada trascurre con normalidad.