PP insta a Caballero a reclamar a Tolón apoyo económico para ser sede del Mundial: "Que no vaya a Madrid solo de paseo"

La portavoz municipal y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, con los concejales Miguel Martín y Fernando G. Abeijón, ante las obras de reforma del estadio de Balaídos. - PP DE VIGO

VIGO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vigo ha reafirmado este jueves su apoyo a que Vigo sea sede del Mundial 2030 pero ha advertido al alcalde de que, de cara a su reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, tiene "deberes" y que no puede ir a Madrid "solo de paseo".

En declaraciones a los medios al pie del estadio de Balaídos, la presidenta del PP vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha recordado que el organismo provincial financia al 50 % las obras de reforma del estadio municipal. Y también ha recordado el apoyo del grupo 'popular' en el Ayuntamiento a la candidatura viguesa, llegando a impulsar una declaración institucional y una moción en ese sentido "que fue rechazada por el señor Caballero y por el PSOE".

Contabilizado el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación, ha recordado que la Xunta también ha trasladado su disposición a apoyar a Vigo si es elegida sede, compartiendo gastos con las anteriores administraciones y también con el Ejecutivo central. "Nos falta el Gobierno central", ha apuntado.

Por ello, de cara a la reunión prevista para el próximo lunes entre el alcalde y la ministra de Deportes, el PP ha querido "poner deberes" al regidor: "Que no se le ocurra volver a Vigo sin traer comprometido el 25 % de financiación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Al respecto, ha recordado que ha sido el Gobierno central el que se ha propuesto como sede y que otros gobiernos de países que han acogido este evento deportivo asumieron la financiación de las obras y preparativos, como Brasil o Rusia.

"Así que lo que le pedimos es precisamente eso, que traiga el compromiso de la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez (...), y que no vaya a Madrid solo de paseo, que no haga lo mismo que hizo cuando fue a Las Rozas a reunirse con la Real Federación Española de Fútbol, que fue con un tono y con unas palabras muy gruesas que no consiguieron absolutamente nada", ha señalado Luisa Sánchez.