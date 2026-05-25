PP de Ourense se postula como "única alternativa real" al gobierno de Jácome para la posible moción de censura

El Grupo Municipal del PP en Ourense ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad - EUROPA PRESS

OURENSE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Ourense se ha postulado como "única alternativa real" al gobierno del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), después de que este se sometiese el pasado viernes a una cuestión de confianza que fue rechazada por toda la oposición, abriéndose así el plazo de un mes para que los partidos presenten una moción de censura con nuevo candidato a la Alcaldía.

Concretamente, los 15 concejales de PP, PSOE y BNG manifestaron su "no" a dar confianza al regidor --que contó con 9 votos favorables de los ediles de su partido-- durante el segundo pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, tras el convocado esa misma mañana, en el cual PP, PSOE y BNG rechazaban el expediente presupuestario, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza, después de que socialistas votasen en contra de la retirada de los presupuestos del orden del día.

Según ha trasladado la portavoz local, Ana Méndez, en una rueda de prensa celebrada este lunes, el PP rechaza un posible candidato de PSOE o BNG, reiterando que populares son "la fuerza mayoritaria" en la oposición e incidiendo en que, por lo tanto, el cambio "debe pasar por ahí".

"No vamos a entregarle la alcaldía a otros partidos, porque no sería respetar la voluntad mayoritaria que los ciudadanos tuvieron en 2023 y tampoco sería ofrecer estabilidad a la ciudad", ha sentenciado, recordando que en las pasadas elecciones, populares obtuvieron 7 concejales, socialistas 6 y nacionalistas 4.

En la rueda de prensa, Méndez ha asegurado que su grupo está "abierto a sentarse y reunirse" con PSOE y BNG, pero ha insta a ambas formaciones a "ser responsables y "dejar los intreses partidistas", insistiendo en que PP "debe ostentar la alcaldía de Ourense".

"Cualquier alternativa tiene que pasar sí o sí porque se respete ese liderazgo. Quien gobernó fue quien sacó más votos y el segundo con más votos fue PP, en estos momentos yo soy la portavoz y, evidentemente, tiene que pasar por ahí", ha añadido Ana Méndez.

DIÁLOGO

En este sentido, populares han pedido a socialistas y nacionalistas que "asuman" dicha premisa "por encima de sus cálculos partidistas", recalcando que, de ser así, PP "está dispuesto a sentarse a dialogar y trabajar".

"Tenemos que devolver la estabilidad, la seguridad y el futuro a Ourense. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la ciudad siga atrapada entre la improvisación de Pérez Jácome", ha señalado Méndez, que ha acusado a socialistas de "ir a la deriva" y estar "en el peor momento político de los últimos años".

Asimismo, Méndez ha lamentado un PSOE local que "está desaparecido", apuntando a la ausencia de la portavoz del PSOE local, Natalia González, y del exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, durante los plenos del pasado viernes, y afeando que socialistas "se dedican a hacer pactos oscuros" con el regidor ourensano "sin obtener ningún beneficio para la ciudad".

"El PSOE no sabe ni por donde anda e internamente tiene bastantes problemas y BNG con cuatro concejales no puede poner normas y condiciones", ha subrayado, y ha recordado que los tres partidos fueron "capaces" de firmar conjuntamente una moción para exigir al grupo de gobierno que solventase la problemática en la Avenida de Portugal.

"Que no me digan ahora que no son capaces de sentarse. Tanto que nos quejamos y decimos que el alcalde está desmantelando la ciudad, hay que ser responsables y no poner trabas a ese cambio. Está de su mano", ha destacado.

PRESUPUESTOS

En este sentido, populares han avanzado que "combatirán por todas las vías legales y políticas a su alcance" los presupuestos llevados a pleno el pasado viernes, acusando a PSOE de "ponerle en bandeja" a Jácome su aprobación inicial.

"¿Qué ganó Ourense a cambio de que el PSOE se convirtiese en el salvavidas político de Jácome?", ha cuestionado Ana Méndez, después de que el socialistas votasen en contra de retirar el expediente presupuestario del orden del día, abriendo paso al regidor para someterse a una cuestión de confianza.

Así, ha recordado que dichas cuentas "no cumplen con la legalidad" al carecer del informe de Intervención que resulta "preceptivo" para su trámite.

"Por si fuera poco, todos vimos el borrador y son profundamente malos para la ciudad, porque para nada responden a las necesidades reales de los ourensanos. Responden únicamente al interés electoral de Gonzalo Pérez Jácome y de Democracia Ourensana y a la estrategia personal de este alcalde para mantenerse en el poder", ha lamentado.

Así, han reiterado que socialistas "entregaron un cheque en blanco" a Jácome "sin exigir ni una sola mejora para Ourense", después de que el regidor presentase el borrador "unilateralmente, sin ningún tipo de diálogo con la oposición y sin aceptar ninguna de las enmiendas". "Sigue estando escondido si llegaron a un acuerdo de forma oculta", ha añadido.