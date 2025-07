El PP rechaza modificar la ley del deporte que plantea el BNG al estimar que la norma actual ya incluye la igualdad

Los nacionalistas pedían "sacar la ley del pasado" e incorporar medidas para garantizar la igualdad y evitar discriminaciones al colectivo LGTBI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado la modificación de la Ley 3/2012, del 2 de abril, del deporte de Galicia que ha propuesto este martes el BNG en el pleno de la Cámara gallega para garantizar la igualdad en este ámbito, así como para evitar discriminaciones al colectivo LGTBI, al considerar que la norma actual ya incluye el derecho de todos los ciudadanos a practicar deporte en términos de igualdad y sin discriminación.

En defensa de esta modificación, el diputado nacionalista Iago Suárez ha expuesto que en la actual ley se hacen "cero menciones al deporte femenino y al colectivo LGTBI" y "solo dos menciones a la igualdad", sin, además, "medidas concretas para conseguirla".

Por todo ello, ha presentado en el hemiciclo del Pazo do Hórreo una actualización "seria y rigurosa" para traer esta ley "al 2025" y, de este modo, "poder corregir las desigualdades todavía presentes".

En concreto, ha propuesto medidas como que la ley debe promover la igualdad en las instituciones, que sancione cada manifestación de machismo o lgtbifobia, que forme, que eduque y que transforme, porque, ha añadido, "el deporte no es solo competición", sino que "es también un instrumento educativo".

PROPUESTAS

Entre otras iniciativas, el BNG incluía en esta modificación la creación de la Comisión Galega da Igualdade no Deporte para lograr que el acceso, participación, representación, visualización y prácticas deportivas se realicen en condiciones de igualdad.

Además, insta a la Xunta a crear un 'Punto Lila', como espacio "accesible y seguro" que garantice el anonimato para facilitar la denuncia de cualquier conducta violenta que se pudiese producir en el ámbito deportivo y que atentase contra la igualdad entre hombres y mujeres o contra la orientación o diversidad y/o identidad sexuales.

También propone realizar cursos formativos en materia de igualdad en el deporte y realizar campañas periódicas de concienciación en este ámbito.

Del mismo modo, reclama garantizar el equilibrio en las retransmisiones deportivas de la CRTVG entre las competiciones masculinas y femeninas de las diferentes disciplinas.

Asimismo, defiende que la Xunta cree planes de conciliación familiar para todas las personas deportistas profesionales, así como garantizar los derechos laborales de las mujeres deportistas que decidan ejercer la maternidad.

En definitiva, Iago Suárez ha apelado a los populares para sacar adelante esta modificación normativa, ya que ha insistido en que "no hay motivo para oponerse a ella" y "sacar la ley gallega del pasado" para traer "la ley del deporte del futuro, que incluya la igualdad".

NORMATIVA "OBSOLETA"

Mientras, la parlamentaria socialista Paloma Castro ha apuntado a la CRTVG para que confeccione "un plan de igualdad para lograr mayor visibilidad del deporte femenino", aunque ha reconocido que se necesita una acción "trasversal" de impulso.

Tras recordar algunas propuestas que el Grupo Socialista ha traído al Parlamento en este ámbito, la diputada ha avanzado que votarían favor de la propuesta de los nacionalistas para que, de salir adelante, complementarla para hacer "una ley adaptada al siglo XXI" porque, a su juicio, "la normativa gallega ha quedado muy obsoleta".

"El deporte es una herramienta de transformación social, es un espacio de socialización que permite difundir valores éticos, como respeto a las diversidades, fundamentales para el desarrollo cívico e integral de las personas", ha reivindicado.

MEDIDAS "TRANSVERSALES"

Por su parte, la diputada del PPdeG Raquel Arias ha defendido la actual ley, "base legal de años de desarrollo deportivo y de crecimiento del ecosistema del deporte" en Galicia.

Así, ha reivindicado la "apuesta del Gobierno" por la igualdad "en todos los ámbitos" y que, en su opinión, se ve reflejada en "la propia estructura del Gobierno" y "a nivel legislativo teniendo la legislación más avanzada en todo el Estado", además de "en la transversalidad que se aplica en todas las áreas".

En este punto, ha señalado que "se ha duplicado" el número de mujeres que tienen licencias deportivas federadas desde 2009 -- "del 18% al 26%"-- y se pasó de "95 deportistas de alto nivel en 2011 a 680 en el año 2024". En estos momentos, según los datos aportados por Arias, Galicia cuenta con "un 41,3% de mujeres deportistas de alto nivel" en el conjunto de deportistas de la Comunidad.

En este contexto, la parlamentaria del PPdeG ha censurado al BNG que la presentación de esta iniciativa "solo puede responder a dos cosas": o a una cortina de humo o a que ustedes no se enteran de lo que pasa en Galicia".

"ABRÁCENSE AL PROGRESO"

"¿Sabe quién no se enteraba de lo que pasa en Galicia? Quien no se enteraba de nada era el Consello de la Xunta, aparentemente, que tenían a un presunto agresor sexual sentado en el Consello y no hacían absolutamente nada", ha reprochado Iago Suárez en su turno de réplica, en referencia al exconselleiro do Mar Alfonso Villares.

A continuación, ha criticado que el PP "reconoce que hay que seguir trabajando" en esta materia, pero "no están dispuestos a reformar la ley" para "corregir estas deficiencias".

En cuanto a los datos aportados sobre deportistas de alto rendimiento, el diputado del Bloque ha censurado que "triunfan a pesar" del Gobierno gallego, recordando que Galicia "todavía no cuenta con un Centro de Alto Rendimiento".

"Pediría que se dejasen de abrazar a la extrema derecha y a presuntos agresores sexuales y se abracen al progreso y al presente. Recapaciten porque cuando recapacitan es cuando aciertan", ha aseverado el nacionalista antes de que se produjera una votación en la que el Grupo Popular votó en contra.