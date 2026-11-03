El PP rechaza la petición del PSdeG para la protección permanente de viviendas protegidas: "Llega tarde"

El diputado del PSdeG, Aitor Bouza, interviene en el pleno del Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rechazado este martes modificar la Ley de vivienda de Galicia como pedía el PSdeG para garantizar que "toda la vivienda protegida tenga protección permanente, sin excepciones, y que la construida con dinero público no pueda acabar nunca en el mercado libre".

La proposición de ley defendida por el diputado socialista Aitor Bouza, que aspiraba a modificar el artículo 60 de la Ley gallega de vivienda y que ha contado con el apoyo del BNG y de Democracia Ourensana, no ha salido adelante por los votos en contra el PP, que ha asegurado que es "innecesaria" y "llega tarde".

En su intervención, Aitor Bouza ha sostenido que construir es "necesario" pero no suficiente. "No llega con llenar una bañera de agua si le quitamos el tapón y al final va vaciándose", ha dicho.

Bouza ha reconocido que la Xunta modificó el artículo 60 a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. "Negarlo sería negar la evidencia", pero ha calificado el cambio de "insuficiente" al asegurar que el segundo apartado mantiene las excepciones. "Una protección de 30 años para el resto de la vivienda protegida y de 15 para la de protección autonómica destinada al alquiler. Y esas promociones exceptuada pueden recibir fondos públicos de forma directa o indirecta", ha afirmado.

El parlamentario socialista les ha preguntado a los populares si pueden garantizar que ninguna vivienda protegida que reciba apoyo público vaya a perder nunca esa condición por el mero transcurso del tiempo. "Si la respuesta es sí, ¿Por qué siguen manteniendo el apartado segundo del artículo 60? Y si las respuesta es no ¿Por qué le mienten a la ciudadanía?", ha cuestionado.

Bouza ha acusado al PP de jugar con la expresión "vivienda pública" para dar a entender que todo está blindando y ha hablado de "trilerismo". "Hablamos de viviendas protegidas, en sus modalidades y en lo que regula la propia norma. Por tanto, no nos hagamos trampas", ha avisado.

Además, ha sostenido que la Xunta aplica la protección permanente cuando hay financiación estatal porque el punto tercero del artículo 60 remite a la normativa del Estado, cuyo plan estatal establece la protección permanente. "Ustedes tienen que aplicar la vivienda protegida permanente porque loe establece el plan estatal de vivienda aprobado por Pedro Sánchez, no porque ustedes quieran", ha manifestado.

La petición de los socialistas ha contado con el apoyo del BNG, cuya diputada Alexandra Fernández, al igual que el socialista Aitor Bouza, ha recordado que fue durante el gobierno bipartito cuando las viviendas públicas pasaron a ser cualificadas como permanentes. Un cambio que "supuso un paradigma total" pero que, según ha indicado, se "eliminó" cuando "llegó Feijóo".

"Lo que hizo el PP aquí fue desproteger las viviendas de la especulación, desproteger a las personas de la especulación inmobiliaria", ha sostenido para defender que "es el momento de proteger las viviendas para siempre", "libres de tensión especulativa".

Además, ha censurado que cada vez que se lleva este debate al Parlamento de Galicia el PP responda "con la mentira" al asegurar que "esto no es necesario porque en Galicia ya existe la cualificación permanente".

EL PP DICE QUE EL CAMBIO "AFECTARÍA A UN PORCENTAJE RESIDUAL"

Enfrente, el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez ha sostenido que "si todo lo que tiene que proponer" el PSdeG en vivienda es "modificar" un artículo que "afectaría a un porcentaje residual" de las viviendas del parque público es que "ni siquiera son capaces de cuantificar que las cosas se están haciendo muy bien".

Dicho esto, ha justificado el voto en contra de su grupo al asegurar que la propuesta del PSdeG "es una gran mentira" toda vez que "la reforma no introduce la protección permanente de la vivienda publica porque desde el 1 de enero de 2025 tiene cualificación permanente todas las viviendas de promoción pública que la Xunta construye o rehabilita".

"También tienen las 20.000 viviendas protegidas que se construyen en los suelos urbanizados por la Xunta construya quien las construya porque tienen la cualificación permanente todas", ha manifestado.

Por lo tanto, ha sostenido que la reforma del PSdeG "llega tarde y es imnecesaria". "Además, llega envuelta en mentiras e hipocresía", ha añadido.