El PP recuperará la alcaldía de Carral con una moción de censura apoyada por dos tránsfugas de Alternativa dos Veciños

A CORUÑA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cinco concejales del Partido Popular de Carral (A Coruña) y dos no adscritos -- exediles del gobierno local, de Alternativa dos Veciños (AV) -- han presentado este martes un moción de censura contra el alcalde del municipio, Javier Gestal, de AV. La votación se abordará en el pleno que se celebrará el próximo miércoles 10 de septiembre.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP del consistorio, José Luis Fernández Mouriño, quien, si la moción sale adelante, recuperará esta alcaldía seis años después de haberla perdido y tras haber sido regidor entre 2003 y 2019. "El Ayuntamiento de Carral merece más atención por parte de nuestros gobernantes, ahora mismo está paralizado", ha argumentado respecto al motivo de esta propuesta.

Fernández Mouriño critica, entre otras, la falta de actuaciones en el área "sanitaria, en educación, en crecimiento industrial y en el Plan General para tener una ordenación lógica". "No hay ni presupuestos", ha lamentado.

Según ha asegurado, la moción cuenta con el apoyo de Francisco Bello y Mercedes Caridad, tránsfugas de AV, así como de los cinco concejales del grupo municipal popular, entre ellos él mismo.

De este modo, la iniciativa cuenta con siete firmantes, cifra que suma la mayoría absoluta necesaria para alcanzarla. "Sabemos que no vamos a fallar porque sabemos cómo hacer las cosas para que Carral no quede atrás como está quedando comparado con otros ayuntamientos del área metropolitana", ha incidido.

Respecto a la decisión tomada por Bello y Caridad, el portavoz popular ha explicado que lo han hecho "por el bien de Carral". "No hay revancha, no hay venganza ni nada por el estilo, hay una necesidad imperiosa de que Carral no se quede atrás", ha insistido.