El PP de Santiago tilda de "bochorno" lo sucedido con Fly2Galicia y el PSOE pide que la alcaldesa comparezca en el pleno

Avión de Fly2Galicia, en imagen promocional de la marca comercial de la turoperadora Aviation & Mobility Services Group S.L. - FLY2GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha acusado al gobierno local de "meter" a Santiago "en un bochorno" en relación a Fly2Galicia por no "comprobar" quién estaba detrás de la iniciativa, aunque le es "indiferente" que el capital "sea de Israel, de China o de Canadá" siempre que se ajuste a la ley.

Además, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Pedro Blanco, ha anunciado que el grupo municipal solicitará la comparecencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, "para que dé explicaciones sobre la actuación de su gobierno" alrededor de esta empresa, en concreto, sobre qué gestiones se realizaron y qué información se tenía.

Por su parte, Borja Verea ha acusado al gobierno local de "meter" el nombre de la ciudad "en un bochorno", que, a su juicio, "se podría haber solucionado con algo tan básico como comprobar con quién se está hablando". "Un gobierno serio comprueba y después apoya", ha lamentado en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

En concreto, se ha centrado en la "falta de comprobación" en relación a su solvencia económica y técnica. "Lo que está claro es que es que es una empresa que no tiene solvencia", ha valorado Verea, aludiendo al euro de capital social que figura en la información de Aviation & Mobility Services Group, empresa tras la marca comercial Fly2Galicia.

"Ahora bien, si el capital de cualquier empresa que quiera invertir en Santiago cumple la normativa sea de Israel, de China o de Canadá, es una cuestión que para nosotros nos es completamente indiferente", ha opinado Verea, cuestionado por los vínculos de la turoperado con FLYYO, la compañía que se encargará de operar las conexiones chárter previstas para diciembre.

Preguntado además por la aplicación de la ley de embargo a Israel a la que apeló el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, el lunes, el líder popular la ha contemplado al igual que la normativa sobre inversiones exteriores. "Cualquier capital, sea de un país que cumple la normativa, puertas abiertas y alfombra roja si nosotros estamos al frente del gobierno", ha apostado.

En este contexto, ha ligado el "bochorno" originado a la "política errática" que, a su parecer, practica el gobierno local al pasar "de un discurso de 'turistas no' a celebrar cada conexión aérea como si fuera un gol de la Selección Española", en sus palabras.

EL PSOE PIDE QUE COMPAREZCA LA ALCALDESA

Por otra parte, a través de un audio remitido a los medios, el candidato socialista ha anunciado la petición del grupo municipal para que la alcaldesa comparezca en el pleno municipal y explique "con absoluta transparencia" el trabajo realizado por su gobierno en los últimos meses en relación a la llegada de Fly2Galicia al aeropuerto.

"Primero, dijeron que llevaban meses ayudando a este proyecto. Cuando empezaron a salir informaciones preocupantes, Sanmartín intentó reducirlo todo a unas simples reuniones y a desvincularse de la iniciativa", ha criticado. Al respecto, considera que, "llegados a este punto, no llegan explicaciones a medias".

Pedro Blanco ha recordado que el grupo municipal ya pidió explicaciones "desde el primer momento", aunque las nuevas informaciones "aumentan las dudas y la preocupación". Por ello, ha pedido conocer en detalle qué gestiones se realizaron y qué información se tenía sobre las empresas que estaban detrás de esta iniciativa.

"Siempre, siempre apoyaremos que el Ayuntamiento trabaje para conseguir nuevas conexiones. Pero si lleva meses trabajando en un proyecto, tiene la responsabilidad de saber con quién esta trabajando y de comprobar su viabilidad antes de prestarle su respaldo institucional", ha zanjado Blanco, que cree que Sanmartín le "debe" estas explicaciones a los vecinos de la ciudad.

Las críticas realizadas por el PP y el PSOE se suman a las de las concejalas no adscritas, que, representadas por Mercedes Rosón, insistieron el pasado sábado en exigir explicaciones sobre la operativa, solicitando acceso a "toda" la documentación manejada hasta el momento, incluidos informes, actas de reunión y contactos.