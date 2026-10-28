El PP suspende el acto del sábado en A Coruña en el que iba a participar Feijóo tras el accidente de tren de Toledo

Archivo - Feijóo y Rueda, en un acto político. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de A Coruña ha informado de que se ha suspendido el acto de precampaña para las generales del 29 de noviembre que estaba previsto para el sábado en la ciudad herculina y en el que iba a participar el líder del partido y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo.

En su perfil de la red social 'X', la formación explica que toma esta decisión "debido al trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y en señal de respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas".

"Nos sumamos al dolor de las familias y trasladamos nuestro más sentido pésame en estos momentos tan difíciles", concluyen, en un comunicado.