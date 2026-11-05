El PP de Vigo pide a Caballero que aclare si va a multar en las zonas de bajas emisiones tras instarlo el Gobierno

VIGO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido al alcalde, Abel Caballero, que aclare si va a multar en las zonas de bajas emisiones después de que el Gobierno central de Pedro Sánchez instase a las ciudades a hacerlo cuanto antes.

En un comunicado, la líder de los 'populares' locales ha solicitado al regidor que diga si "va a cumplir con su palabra de no multar" o "va a obedecer la orden de Pedro Sánchez".

Luisa Sánchez ha recordado que el PP ya advirtió en numerosas ocasiones que Caballero "estaba engañando con este asunto a los vigueses desde el primer momento". "Y ahora es su amigo Pedro Sánchez quien lo desmiente, urgiéndole multar a los vigueses que se salten las restricciones", ha apuntado.

Ella ha explicado que las multas ascenderán a 200 euros, insistiendo a Caballero que aclare qué hará, tras la "caótica" implantación de las zonas de bajas emisiones en la ciudad, que provocó un "gran desconcierto" entre los ciudadanos.

"No puede ser que Caballero dé una vez más la callada por respuesta, como hace cuando se tiene que enfrentar a un asunto delicado. El silencio es inadmisible. Tiene que dar la cara y ofrecer certidumbre a los vigueses", sentenció Luisa Sánchez.