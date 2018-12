El PP de Vigo será acusación particular en el juicio del accidente de O Marisquiño para "conocer la verdad"

Publicado 27/12/2018 13:54:22 CET

Elena Muñoz asegura que los populares son la "única alternativa real" para gobernar en Vigo

VIGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Partido Popular en Vigo, Elena Muñoz, ha anunciado este jueves que el juez ha aceptado la personación del partido como acusación particular en el juicio por el accidente ocurrido el pasado agosto en el festival O Marisquiño, que se saldó con 467 heridos tras el hundimiento de una plataforma en el paseo de As Avenidas donde se estaba celebrando un concierto.

Muñoz ha hecho este anuncio en un desayuno informativo celebrado en la sede del PP de Vigo en el que ha realizado un "balance" del año 2018 y ha avanzado que su grupo es la "única alternativa real" para gobernar la ciudad olívica ante el "populismo rancio" del alcalde socialista, Abel Caballero, y de sus "delirios de grandeza".

La 'popular' ha sostenido que el gobierno local tiene una "absoluta falta de interés porque se conozca la verdad" de lo que ocurrió en el accidente y que han optado por personarse en la causa tras "agotar" todas las "vías políticas".

En este sentido, Muñoz ha asegurado que la participación del gobierno municipal fue "necesaria para que ocurriera lo que ocurrió" puesto que se "limitaron" a hacer "una inspección visual" y "no comprobaron" si donde se iba a celebrar un concierto la estructura "podía soportar el peso de tantas personas" antes de dar su autorización.

"Quien no tiene nada que ocultar no pone ningún impedimento para que se sepa la verdad", ha señalado Muñoz en referencia al alcalde de Vigo, para añadir que su "objetivo fundamental" es "conocer la verdad" para que algo así "no vuelva a pasar".

ESTADIO DE BALAÍDOS

Por otra parte, la portavoz del PP en Vigo ha enfatizado sus críticas ante el estado de la grada de marcador del estadio de Balaídos y ha instado al gobierno local a explicar "cómo va a acreditar la seguridad" de los aficionados para el próximo partido del Celta.

En este sentido, Muñoz ha sostenido que desde la corporación municipal aseguran haber realizado una "inspección visual" de Balaídos y, en concreto de la grada afectada, algo que ha vinculado con lo que ocurrió en el accidente de O Marisquiño. "Cuando Caballero habla de inspección visual dan auténticos escalofríos", ha aseverado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Muñoz afronta este año electoral con la convicción de que "el PP es la única alternativa para gobernar" ante el "modelo de confrontación permanente" de Abel Caballero y su "estrategia" de "ir contra la Xunta".

Asimismo, la 'popular' ha insistido en la necesidad de aprobar un nuevo PXOM "para acabar con tres años sin rumbo" en el urbanismo de la ciudad. "Un plan general consensuado para mejorar la calidad de vida de las familias, las oportunidades de las empresas y que respete el medioambiente", ha afirmado.

"Vigo necesita un cambio de modelo. No hay nada escrito para las elecciones municipales y en la ciudad hay un evidente hartazgo de este populismo barato. Sería una debacle que siguiera otros cuatro años", ha enfatizado Muñoz.

INCIDENTE EN EL PLENO MUNICIPAL

Al finalizar el desayuno informativo, la concejala 'popular' Elena González ha aclarado sus declaraciones sobre Abel Caballero vertidas el pasado miércoles durante el pleno municipal que llevaron a que la mayoría del grupo socialista abandonase la sala durante una moción.

"Nadie puede decir que yo dije que el alcalde de esta ciudad era un pederasta. Yo hablé de que el señor alcalde se saca fotografías con los niños y que los obliga. Y lo dije en un contexto en el que el señor Font acababa de decir que Núñez Feijóo se había sacado una foto con un narcotraficante. Mantengo que eso fue lo que dije", ha aseverado Elena González.

En esta línea, la concejala ha señalado que "no tiene ningún conflicto con nadie del PSOE". "Me gustaría saber qué le pasa a las mujeres del PSOE últimamente conmigo porque es la segunda vez que se levantan con una moción mía", ha agregado González.