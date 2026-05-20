El PP de Vigo urge incrementar el presupuesto para arreglar carreteras ante la proliferación de socavones en la ciudad

Imagen de una calle deteriorada. - PP DE VIGO

VIGO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha urgido que se incrementen y se ejecuten en su totalidad las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y conservación de firmes, pavimentos y otras infraestructuras de la red municipal viaria ante la proliferación de socavones en la ciudad.

"Llevamos meses denunciando el deterioro de las calles, fruto del abandono por parte del gobierno local, más centrado en los anuncios que en ejecutar realmente las obras que necesita la ciudad y más preocupado por las fotos que por exigir a la concesionaria del mantenimiento de los viales, que hay una aunque a veces no lo parezca, que cumpla con su obligación", ha criticado Sánchez, según recoge el PP en un comunicado.

Por ello, los 'populares' llevarán al pleno local del próximo lunes una moción al respecto, ante el "estado de abandono" que presentan las carreteras viguesas, solicitando un "plan de choque" de asfaltado y reparación para actuar de urgencia en los puntos más críticos y deteriorados.

Sánchez ha recordado que la primera fase de asfaltados se anunció en octubre y aún no ha empezado, lamentando que cada día se recogen cinco quejas por el deterioro de las vías.

Ella ha afeado que, a estas alturas del año, "aún no se ha gastado ni un solo euro de los 7,6 millones anunciados para el plan extraordinario de renovación de firmes".

"Todavía se va a adjudicar mañana, en mesa de contratación, la primera de esas obras, que se anunció ya por octubre. Como el ritmo sea ese vamos a llegar a la época de lluvias con los deberes sin hacer", ha insistido.