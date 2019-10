El PP de Vigo valora las cuentas de la Xunta para el 2020: "Lecciones presupuestarias de Abel Caballero, ninguna"

Publicado 21/10/2019 17:37:12 CET

VIGO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en Vigo, Alfonso Marnotes, ha valorado los presupuestos de la Xunta para el próximo 2020, por lo que ha destacado las inversiones que el Gobierno gallego realizará en la ciudad olívica, como por ejemplo en la nueva Ciudad de la Justicia, en la estación intermodal o en el centro de salud de Bouzas. Sin embargo, ha criticado "el discurso" del alcalde vigués: "Lecciones presupuestarias de Abel Caballero, ninguna".

En unas declaraciones difundidas a los medios por el PP vigués, Marnotes ha asegurado que Caballero "no se ha leído los presupuestos" ya que "tiene el discurso ya hecho desde hace años y siempre es el mismo".

"Se le olvida todo lo que la Xunta va a dedicar a la Ciudad de la Justicia, a la intermodal o al centro de salud de Bouzas, al nuevo centro de mayores de la ETEA o a la ampliación de Navia", ha reivindicado.

Sobre este barrio vigués, Marnotes ha añadido que es el alcalde el que "se niega con excusas de todo tipo" a ampliarlo y ha criticado que desde que gobierna el PSOE a nivel estatal "no dice nada" de soterrar la VG-20 (una de las condiciones que Caballero ponía para dar el visto bueno a la ampliación de Navia que propone la Xunta).

"De los que no esperamos nada es de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez porque no hubo presupuestos en 2019 y no habrá hasta bien entrado el 2020. Habremos pasado en blanco, a cero euros, la inversión en Vigo del Estado. Lo mismo podemos decir del Ayuntamiento, que cerró el 2018 con un 60% de ejecución en el presupuesto de inversiones y en el 2019 llevaba solo ejecutada la tercera parte", ha sentenciado el portavoz popular.