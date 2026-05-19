El PPdeG arremete contra Zapatero, "referente moral" del PSOE: "Predican la honradez y no salen del juzgado"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero durante su intervención en el acto público. A 23 de abril del 2026 en Jaén (Andalucía, España). El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se est - C.G. - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, ha arremetido contra el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "referente moral" del PSOE, que "está hoy imputado por cuatro delitos, a cada cual más grave", y que relaciona con "tráfico de influencias en el Gobierno de España".

El popular ha aprovechado su intervención en el pleno de la Cámara --en una intervención del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos-- para cargar contra Zapatero mientras exhibía una foto de él en su toma de la palabra. "Predican la honradez y no salen del juzgado", ha afirmado.

Así, se ha valido de una intervención previa de la diputada socialista Patricia Iglesias para decir que es "muy valiente" para "predicar transparencia con los fondos públicos" en "la mañana en la que se está registrando hoy, nada más y nada menos, la oficina del presidente Zapatero".

En su contrarréplica, Patricia Iglesias le ha espetado a Pazos Couñago que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio", por lo que pide a los populares una "política útil y hablar de lo que le importa a los gallegos. "No voy a entrar en su fango", ha dejado claro.

Posteriormente, Pazos Couñago ha insistido en hacer una "revista de prensa" a la socialista de la actualidad, en donde ha vuelto a referirse a que los socialistas "salieron en tromba a defender la honorabilidad de Zapatero exactamente igual" que, según dice, con José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz. "Cada vez que ustedes defienden la honorabilidad de alguien acaba en prisión", sentencia.

Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por supuesto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. Está citado a declarar el próximo 2 de junio.