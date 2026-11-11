El PPdeG carga contra una huelga "partidista" y "en defensa del Gobierno que más daño ha causado a Galicia"

Paula Prado, durante un paseo en O Grove. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

PONTEVEDRA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado este miércoles a la izquierda de convocar una huelga general "insólita" y "partidista", al entender que se trata "de la primera vez que se hace contra la oposición" y "en defensa del Gobierno que más daño ha causado a Galicia.

Para Prado, se trata de una convocatoria "electoral y partidista que no piensan nos trabajadores", frente a un Partido Popular "que sí se esfuerza y piensa en los vecinos".

En este sentido, ha señalado a los manifestantes como "defensores del Gobierno que más daño le ha causado la Galicia" en estos ocho años, en referencia a "la gestión de Pedro Sánchez" con "el apoyo de sus socios del BNG".

"O Grove, Galicia y España merecen un cambio el próximo 29N con Alberto Núñez Feijóo", ha sentenciado la dirigente popular, durante un paseo por O Grove, precisamente, en el que estuvo acompañada por el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, y la portavoz del PP local, Carolina Otero.

Prado ha lamentado una "parálisis y falta de gestión" que ha ligado con que estén al frente "gobiernos de perdedores como el de O Grove", al que ve tan "agotado como el Ejecutivo 'sanchista'".

Por el contrario, puso en valor el "gran equipo" del PP local, que hace "oposición valiente y fuerte, sin ceder aquí tampoco la huelgas electoralistas e intereses personales".

"Hoy los sindicatos y los satélites de los partidos de izquierda también están apoyando esta convocatoria", ha remarcado, señalando al BNG como "cómplice desde hace ocho años del Gobierno 'sanchista'". Así, ha recalcado que apoyar al BNG el próximo 29N "sería lo mismo que apoyar al PSOE".

"Mientras tanto, en el PP somos el partido de los trabajadores, que hoy no se movilizan porque significaría apoyar al Gobierno corrupto, que no construyó ni una sola vivienda y que encareció el coste de la vida en España como nunca antes", ha sentenciado y ha incidido en que el PP "está al lado de los trabajadores".

REIVINDICA EL DERECHO AL TRABAJO

No en vano, ha señalado que "el derecho al trabajo es tan importante como el derecho a la huelga", y ha criticado que "los piquetes impidan a muchos gallegos y gallegas ir la trabajar".

Por último, ha defendido que "el único capaz de liderar la reconstrucción nacional es el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo", con "un programa del cambio necesario", que "rehará lo que deshizo el 'sanchismo' y sus socios".