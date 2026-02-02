PPdeG crítica el rechazo al traspaso de la AP-9 del Gobierno y le recuerda que rescata autopistas en otros territorios

Archivo - La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en una imagen de archivo - ÍÑIGO ROLÁN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado el rechazo a traspasar la AP-9 por parte del Gobierno y le ha recordado que rescata autopistas en otros territorios. "No entendemos por qué en otros territorios sí y en Galicia no", ha sostenido.

Así se ha pronunciado en declaraciones remitidas a los medios después de que en la jornada del domingo trascendiese que el Ejecutivo estatal, en una respuesta escrita a una pregunta de senadores gallegos del PP, defiende que el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la AP-9 "está plenamente en vigor" y, por tanto, "no procede su rescate".

"No estamos de acuerdo con esa respuesta que nos da el Gobierno de Sánchez", ha trasladado Paula Prado, que ha pedido al Ejecutivo estatal que "abandone ese agravio a Galicia".

La número dos del PP gallego ha sostenido que es el momento de que el Gobierno sea "valiente" y que "proceda al rescate y liberalización de la AP-9".

En este sentido, ha asegurado que "se está haciendo en otros territorios". "Pedimos para Galicia el mismo trato que está haciendo el Gobierno en otras partes de España", ha insistido.

Paula Prado ha demandado una AP-9 "gallega" y "libre de peajes" por ser "una infraestructura clave para la comunidad.

"Por tanto, seguiremos reivindicando que la AP-9 sea gallega y que se liberalicen esos peajes, porque es clave para nuestra economía", ha insistido para calificar de "injusticia" para la economía gallega que "se siga dando esta sitaución".