El PPdeG defiende los plazos de investidura de Rueda y afea al BNG sacar debates "más propios de programas del corazón"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG, con una mayoría absoluta obtenida el 18F de 40 de los 75 escaños que conforman el hemiciclo del Parlamento de Galicia, propiciará la semana próxima que Alfonso Rueda sea investido por segunda vez presidente de Galicia. Lo hará, según ha defendido este martes su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, en el marco de unos plazos "reglamentarios y ajustados".

Así lo ha defendido, en declaraciones a los medios tras reunirse con el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, en el marco de la ronda de consultas preceptiva para que continúe el arranque de la XII Legislatura y que tendrá como siguiente paso la comunicación al propio Rueda de que será el candidato propuesto para presidir la Xunta.

Antes de él, la líder del BNG, Ana Pontón, había avanzado que los 25 diputados nacionalistas votarán en contra de la investidura de Rueda, al tiempo que censuraba "retraso" en los plazos y lo vinculaba con la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La apreciación ha sido criticada por Alberto Pazos, quien ha lamentado que los nacionalistas incorporen debates "más propios de programas del corazón".

"Eso es lo que a mí me parece llamativo", ha advertido, antes de defender que los plazos son "ajustados" y de recalcar que introducir "otro tipo de variables" resulta "ridículo". "No sé si alguien tenía un calendario alternativo que plantear, pero en los órganos reglamentarios no lo hizo nadie", ha remarcado, a renglón seguido.

Más allá, Pazos ha remarcado que para él es "un honor" ejercer como "instrumento de la mayoría de los gallegos que el 18 de febrero decidieron que el grupo mayoritario de la Cámara fuera el PP". Ha ratificado que Rueda tendrá el respaldo de los 40 diputados populares y que, "en los plazos previstos", arrancará el mandato, se conformará el nuevo Gobierno autonómico y se trabajará "por la voluntad de los gallegos".