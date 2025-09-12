PPdeG dice que la experiencia con los anuncios de Puente hace "difícil de creer" que las cercanías vayan a ser realidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha sostenido que la experiencia con los anuncios realizados por el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace "difícil de creer" que las cercanías ferroviarias en Galicia vayan a ser una realidad.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega, el ministro ha sostenido que "antes de poner en marcha nuevos proyectos ferroviarios, sería interesante que se repusiesen todos los de AVE que eliminó en Galicia con motivo de la pandemia y que vele por la mejora de este servicio" que, según ha indicado, "día tras día acumula retrasos e incidencias para sufrimiento de los usuarios".

Además, se ha preguntado si el ministro "hablará en serio cuando anuncia que va a denunciar a Galicia por la interrupción del servicio ferroviario a consecuencia de los incendios forestales".

"Multa o sanción más grave tendremos que poner al Ministerio después de que un tren causase un incendio forestal en Ourense", ha manifestado para asegurar que no se puede olvidar tampoco que "no fue capaz de dar una solución a los viajeros ante la interrupción del servicio ferroviario, dejándolos a todos tirados en las estaciones sin facilitarles información".

El dirigente popular le ha pedido al ministro que se "centre" en lo que le piden todos los gallegos: "un mejor servicio ferroviario para conectar con Madrid, con más frecuencias y menos incidencias".

Además, le ha reclamado que aproveche la ocasión que "brinda" la Comisión Europea y proceda al rescate y a la liberación de los peajes en la AP-9, acompañando su cesión a la Comunidad.

EL PSDEG DICE QUE HAY "MUCHAS RESPONSABILIDADES" Y MUCHO QUE "MEJORAR"

Preguntada por la reclamación de daños a Galicia por los incendios que el ministro dijo que estudia Renfe, la diputada del PSdeG, Silvia Longueira, ha sostenido que el PPdeG estaba "avisado" de que la situación podía ser complicada ante incendios y ha considerado que se trata de una situación lo "suficente grave" como para que "en un tiempo prudencial" se estudie y decida "lo que se va a hacer al respecto.

"Habrá que pedir muchas indemnizaciones, muchas responsabilidades y mejorar", ha indicado para rechazar "dar una opinión" sin tener todos los datos.