El PPdeG exige a Educación y Trabajo que "abandonen sus reyertas" en torno al programa de auxiliares de conversación

Los diputados del Grupo Popular Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor han exigido a los Ministerios de Educación y de Trabajo que "abandonen sus reyertas" y pongan fin a la "problemática" existente con los auxiliares de conversación, de manera que este programa pueda continuar desarrollándose "con total normalidad" en Galicia.

"Resulta intolerable que la bronca existente en el Gobierno de Pedro Sánchez entre el ala socialista y el ala de Sumar llegue al punto de que un programa como el de auxiliares de conversación, que se lleva impartiendo en Galicia desde el año 2009 con total normalidad, esté en peligro su continuidad por la falta de entendimiento entre dos ministerios", ha lamentado Rodríguez.

En concreto, ha explicado que, "después de tantos años funcionando, el Ministerio de Trabajo se acordó ahora de que los auxiliares de conversación deben contar con un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando están definidas como personas que participan en un intercambio cultural, por lo que no están obligados la esas relaciones laborales".

Cabe recordar que la Xunta denunció esta misma semana a través de una nota de prensa cómo el Ministerio de Trabajo está "cuestionando" las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para las personas que participan en este programa, "exigiéndoles un contrato laboral en régimen de la Seguridad social, cuando estos auxiliares están definidos como personas que participan en un intercambio cultural".

De este modo, los diputados populares han anunciado este sábado a través de una nota de prensa que "llevarán este problema al Parlamento de Galicia para buscar el apoyo de los grupos de la oposición y solicitar al Gobierno de España que ponga de acuerdo a estos dos Ministerios".