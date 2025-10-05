PPdeG exige a Sánchez "blindar por ley no desconectar" a Galicia y "cesar en la pretensión" de quitar paradas de autobús

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha exigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que blinde por ley "no desconectar" a Galicia y "cese en sus pretensiones de aislar a más de 130.000 gallegos del rural" el eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias.

Según han detallado los populares gallegos en un comunicado, la nueva ley de movilidad sostenible será votada el próximo miércoles en el Congreso y el PP presentó diferentes enmiendas con el objetivo de "frenar este despropósito" y que los vecinos de los 22 ayuntamientos gallegos afectados "no pierdan" su servicio de transporte público.

"El PSOE y el BNG tienen la oportunidad de apoyar estas enmiendas porque, de los contrario, estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia", ha apuntado Paula Prado durante su visita a Guitiriz, uno de los "10 ayuntamientos afectados por los planes del Gobierno central en la provincia de Lugo.

A renglón seguido, ha afirmado que el Gobierno central "no cesa" en su intención de "desconectar el rural gallego" ante lo que ha denunciado la "eliminación de frecuencias y paradas de tren".

Los populares gallegos han criticado que Sánchez "quiera condenar" al rural gallego a una "perdida del transporte público" y de sus servicios cuando "todas las administraciones trabajan por lo contrario". "Si queremos luchar para revertir la despoblación, el Gobierno central va en dirección contraria", ha concluido Paula Prado.