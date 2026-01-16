El PPdeG exigirá en el Parlamento que José Tomé dimita "de todos sus cargos"

Prado, durante la visita. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

OURENSE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha avanzado que los populares exigirán en el Parlamento de Galicia la dimisión de José Tomé de todos sus cargos. El dirigente lucense dejó la Presidencia de la Diputación, pero retuvo el acta provincial y la Alcaldía de Monforte de Lemos.

"Veremos, una vez más, qué queda del falso feminismo del PSOE y del BNG, más ocupados en darle normalidad a este tipo de acuerdos", ha dicho, en referencia a la postura de los socialistas y nacionalistas, a los que afea "haber aceptado el voto necesario de un presunto acosador sexual para mantenerse en el gobierno en la Diputación de Lugo, lo que supone una vergüenza para todos los gallegos".

Prado ha defendido al PPdeG como "un partido sin líos", frente a gestión de PSOE y BNG, encabezados por José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón, que "pretenden dar normalidad la este tipo de acuerdos". "Pero en ningún caso puede ser normal que una diputación cuente con el apoyo de un presunto agresor sexual y que un Ayuntamiento como Monforte tenga de alcalde un presunto agresor sexual", ha contrapuesto.

Además, ha reiterado el apoyo del PP a las víctimas y ha recordado que anunciaron que "acudirán a la Fiscalía porque el socialismo no quiere saber de ellas".

"Queda claro que, como en Leiro y en el conjunto de Galicia, el lugar común de la gran mayoría, donde se siente más identificada, sigue siendo el Partido Popular", ha señalado, durante un recorrido por este municipio de Ourense. Estuvo acompañada por la secretaria general provincial del PP, Sandra Quintas, y el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández.

Una vez más, ha reivindicado el PPdeG como "el partido del rural", centrado "en las preocupaciones de la gente" y con una gestión "pensada por y para el rural, desde la estabilidad y con las medidas del Gobierno de Alfonso Rueda para facilitar el asentamiento de población". Así, después de poner como ejemplo y visitar el centro de día de Leiro, ha enfatizado que el PP gobierna en Galicia en el 60% de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de este municipio.

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ: "TRABAJAR PARA ACERCAR SERVICIOS Al RURAL"

Por su parte, el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, hizo hincapié en la gestión del Partido Popular para "trabajar por acercar servicios al rural".

Así, ha destacado el centro de día de su municipio, que supone "un servicio fundamental para los vecinos" y que, además, cuenta con unas expectativas de crecimiento "espectaculares".