El PPdeG, sobre el futuro de la Diputación de Lugo: "Entre la bolsa y la honra, BNG y PSdeG van a preferir la bolsa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha emplazado a los nacionalistas gallegos a abandonar el gobierno de la Diputación de Lugo tras conocerse la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la institución --ahora en funciones y fuera de las filas socialistas--, José Tomé, y ha advertido de que tanto BNG como PSdeG, "entre la bolsa y la honra, van a preferir la bolsa".

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en el Parlamento de Galicia junto a los viceportavoces Paula Prado, Julio García Comesaña y Cristina Sanz, el dirigente popular ha criticado la "deficiente y reprobable" gestión hecha por los responsables del PSdeG de este caso y ha sostenido que "aún falta que alguien asuma responsabilidades políticas por este asunto".

Todo ello en un contexto en el que en los últimos días han sido múltiples las voces internas del Partido Socialista en Galicia que han trasladado, a través de distintos manifiestos o en declaraciones públicas, el malestar con la actuación de la dirección gallega al conocerse que una tercera persona puso en conocimiento del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, los hechos en el pasado mes de octubre.

Así las cosas, Pazos ha advertido que falta por saber también qué va a hacer la "otra pata de este banco", en referencia al BNG, que gobierna en coalición con el PSdeG en el Pazo de San Marcos y que, por el momento, en su opinión, mantiene una "posición cuando menos tenue" y bastante "demagógica" toda vez que "continúan gobernando en la diputación de la mano de un presunto agresor sexual".

"Y estamos convencidos de que así seguirán en el caso de que el señor Tomé decida mantener su puesto en la diputación provincial", ha sostenido Pazos, que ha asegurado que "la única salida decente que tiene el BNG es abandonar la Diputación de Lugo y demostrar que están de verdad al lado de las mujeres y en contra de la violencia machista y no, como están haciendo ahora, mirar hacia otro lado para seguir en el gobierno".

Pazos ha manifestado su deseo de que la Navidad lleve "aires nuevos" y "un poco de coherencia al BNG y al PSdeG". Sin embargo, y tras recordar que mañana mismo hay unan nueva junta de gobierno en la institución provincial, se ha mostrado convencido de que "entre la bolsa y la honra, el BNG y el PSdeG van a elegir la bolsa".

En la rueda de prensa y preguntado sobre si el PP se llegaría a apoyar en José Tomé para acceder a la presidencia de la diputación, Pazos ha subrayado que los diputados provinciales del PP votarán "exactamente lo mismo" que cuando se constituyó el gobierno. "Los que tienen que decidir si van a hacer algo distinto o no son los que siguen participando del gobierno del señor Tomé", ha trasladado para calificar de "ridículo" que se intente descargar lo que está pasando en la institución provincial en el PP.

Por último, interpelado por la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro de la Xunta Alfonso Villares, Pazos ha criticado los "intentos desesperados" de la oposición en "hacer paralelismos" sobre asuntos que nada tienen que ver y ha dejado claro que la actuación del PP fu "clara" y que "cuanto hubo la primera resolución judicial que indicaba que había base para iniciar esa investigación, lo que hizo fue apartar a esa persona de todos sus cargos y responsabilidades".

"Y sobre todo, que es lo más importante, no engañar a nadie nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia", ha dicho para asegurar que esto contrasta "enormemente" con las "responsabilidades de unos señores que recibieron una denuncia por canales internos y que tenían la responsabilidad de proteger a las víctimas y, si lo consideraban oportuno, judicializar el caso, y es lo que no hicieron en ningún momento".