El PPdeG 'hace la ola' a Feijóo en su vuelta "a casa" en el día dos de campaña

Feijóo, en el acto celebrado en el Multiusos do Sar. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Como antes de cada momento clave en su trayectoria política, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a "jugar en casa", esta vez para tratar de coger impulso y "culminar el viaje" a la Moncloa. Y el PPdeG, capitaneado ahora por Alfonso Rueda, no le ha fallado: en un escenario fetiche para el popular, el compostelano Multiusos do Sar, se han reunido miles de simpatizantes para 'hacer la ola' a su candidato.

No fue solo una ola metafórica, sino un gesto real y muy propio del pabellón deportivo en el que habitualmente juega el Obradoiro de baloncesto. La protagonizaron los --según la organización-- alrededor de 8.000 simpatizantes desplazados hacia la capital gallega procedentes de las cuatro provincias gallegas (los populares no suelen escatimar a la hora de fletar autobuses para grandes actos de movilización, y esta vez, tampoco).

A 'hacer la ola' les animó un 'speaker', que antes de los discursos de los cargos políticos, entre música y proclamas variopintas, instaba a los asistentes también a bailar y a levantar las banderas --de Galicia y España-- para recibir a Feijóo y al resto de cargos populares que participaron en el mitin. "¡Feijóo es uno de los nuestros!", recordaba.

Más o menos animados, según colectivo, provincia y edad, algunos esperaban al líder mientras comían las palomitas que, para regocijo, sobre todo, de los más pequeños, se podían coger en la puerta del Multiusos, antes de acceder al espacio del acto político. Y bailaban, y agitaban las banderas esperando a Feijóo.

Con especial interés lo hacía un fijo de los mítines del líder de Os Peares: el autoproclamado "fan" Toñito de Carballo, un feriante de la localidad coruñesa que siempre consigue la foto en los eventos populares por sus carteles de apoyo a Feijóo y que adereza los discursos con sus gritos de "¡fenómeno!".

Cuando Feijóo entró, los asistentes estallaron en un aplauso y agitaron las banderas con fuerza, mientras el líder popular, acompañado de otros cargos --como el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda; la dos del PP gallego, Paula Prado; el secretario general del PP, Miguel Tellado; o el líder provincial del PP coruñés, Diego Calvo-- se hacía fotografías y saludaba a simpatizantes.

QUIERE SER PRESIDENTE DE HONOR DEL PPDEG ALGÚN DÍA

Entre el público, en un lugar destacado, se encontraban la exministra Ana Pastor, y José Manuel Romay Beccaría, mentor político de Feijóo y presidente de honor del PP gallego, un 'cargo' honorífico que el de Os Peares ha confesado que le gustaría tener algún día porque aspira a acabar su carrera política ligado al PP de Galicia.

Pero antes, en clave de discurso y usando el gallego en parte de su intervención, ha pedido la "ayuda" de su equipo gallego para "culminar el viaje a la Moncloa". Y ha situado como "aval" su trabajo como presidente de la Xunta durante 13 años.

SIN HUIR DEL CHASCARRILLO

Es más, pese a que el eje de su mensaje era subrayar su perfil de político "serio", se encontraba visiblemente tan cómodo que hasta se animó al chascarrillo con los nombres de los presidentes provinciales: del "nada menor" Luis Menor (Ourense) a la explicación de por qué a Luis López le apodan 'Lugués' pese a ser de Rodeiro (Pontevedra).

En un momento del mitin, según varios militantes, policías presentes sacaron a un hombre que habría mostrado un comportamiento extraño y que fue identificado. Quizás Feijóo, emocionado como estaba en un acto en el que la voz se le entrecortó en varias ocasiones, fue uno de los que no se percató del incidente, que no tuvo más recorrido.

"600 KILÓMETROS Y 15 DÍAS"

Entre tanto, el líder del PP no ocultó su felicidad por estar en el Multiusos do Sar, escenario de otros hitos relevantes en su trayectoria política. Citó dos: un acto en 2008 con jóvenes previo a las elecciones autonómicas en las que recuperó la Xunta para el PP en 2009; y el día que "pidió permiso" para optar a liderar el PP estatal, en el marco de la crisis interna que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado.

"No os dije que me presentaba. Vine aquí a pedir permiso para hacerlo como muestra de respeto. Pedí permiso al PP de Galicia para presentarme. Hoy no vengo a pedir permiso, vengo a pedir trabajo, a pedir apoyo y a pedir votos", ha proclamado, en una intervención en la que la voz se le ha entrecortado, en un gesto de emoción.

"De Monte Pío (residencia oficial del presidente de la Xunta en Santiago), donde viví mucho tiempo, al Palacio de la Moncloa hay 600 kilómetros y 15 días. Ayudadme a culminar este viaje y no os fallaré", ha sentenciado el líder del PP, a quien previamente el que fue su sucesor, Alfonso Rueda, le dejó un recado: si logra gobernar, será "exigente" con él.