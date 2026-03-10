El PPdeG impide la comisión de investigación sobre Altri y la oposición clama: "Qué tienen que ocultar"

Archivo - Varias personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha tumbado la propuesta de la oposición de crear una comisión de investigación en la Cámara sobre la tramitación del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en la comarca de A Ulloa.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias han reprochado al Gobierno gallego "falta de transparencia", poniendo el foco en la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que insta a la Xunta a mantener en su estrategia verde la protección de la zona de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la factoría, así como en "los acuerdos secretos" de la Sociedad Impulsa y Altri.

"Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos", ha subrayado Pontón, mientras que Iglesias ha acusado al Ejecutivo autonómico de "posible tráfico de influencias".

Por el contrario, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, ha reprochado los "bulos" de la oposición y ha defendido la "transparencia" de la Xunta. "Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que llevan mentido y para pedirles la dimisión", ha aseverado.

