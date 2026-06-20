PPdeG insta al Gobierno central a "cumplir" y eximir a las mariscadoras del pago temporal a la Seguridad Social

Archivo - Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026 - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha instado al Gobierno central a "cumplir por una vez su palabra" y eximir a los profesionales del marisqueo del pago temporal de las cuotas a la Seguridad Social, ya que "no pueden esperar más tiempo".

Según ha trasladado el PPdeG en una nota de prensa, los diputados gallegos en el Congreso han enfatizado que el Ejecutivo nacional debe adoptar esta "medida" con "carácter urgente", ante la "imposibilidad de desarrollar su actividad como consecuencia de episodios de temporales y la consecuente mortandad del recurso".

En una batería de preguntas registrada, los populares han recordado que hace ya dos meses la directora del Instituto Social da Mariña (ISM), Elena Martínez, anunció de forma literal el compromiso de una "preenmienda solicitando la exención en las cotizaciones para el marisqueo en aquellos casos en los que no perciban la prestación de cese de actividad", como consecuencia del Real Decreto Ley 5/2026, del 17 de febrero.

En este sentido, los diputados populares han reclamado conocer como va a trasladar el Gobierno la medida de "exenciones a la legislación" y demanda "esclarecer si está interfiriendo la directora del ISM en la actividad legislativa".

"El Real Decreto está validado y pendiente de tramitación legislativa, en lo que participan los Grupos Parlamentarios, pero no los organismos del Estado", han recordando, insistiendo en que "debía ser responsabilidad del Gobierno" incluir esa medida en el texto inicial del Real Decreto Ley en el momento que fue aprobado.

Los populares han censurado que mientras la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, se acompañó con fondos inmediatos para otras Comunidades, Galicia "aún no recibió ni un solo euro".

A nivel autonómico, el PPdeG ha subrayado que se aprobó en el Parlamento de Galicia, sin votos en contra, una iniciativa en la que se insta al Ejecutivo central a asumir sus obligaciones legales y constitucionales con los trabajadores del mar gallego y aplique la exención "inmediata" de las cuotas a la Seguridad Social de las profesionales del marisqueo. También, consiguió aprobar una iniciativa en la misma línea en la Comisión de Pesca y Marisqueo.

Por todo ello, los populares se han autopreguntado: "A que espera el Gobierno para actuar y terminar con la injusticia flagrante que padecen nuestras mariscadoras?.