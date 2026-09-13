El PPdeG lamenta la "falta de sensibilidad" del Gobierno central con el rescate "sin rebajas" de la AP-9

Archivo - El diputado del PPdeG Celso Delgado. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PPdeG en el Congreso han denunciado la "falta de respuestas y sensibilidad" del Ejecutivo central ante la solicitud de Galicia para lograr el rescate de la concesión y la liberalización de "sin rebajas" de los peajes de la autopista AP-9.

Asimismo, han urgido al Ejecutivo a convocar la Comisión Bilateral entre el Estado y la comunidad para resolver las discrepancias sobre la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la infraestructura y avanzar hacia la gratuidad del trazado.

El diputado Celso Delgado ha criticado la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta escrita del Grupo Popular, señalando que la Administración central "se limita" a remitir a su política de bonificaciones sin atender el mandato autonómico.

Delgado ha advertido de que la AP-9 se mantiene como una de las autopistas "más caras" de España para los usuarios y ha censurado el "silencio" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante el estudio remitido desde Galicia.

Por último, los populares han remarcado que la AP-9 vertebra Galicia de norte a sur como "corredor clave" para la movilidad de personas y mercancías, por lo que mantener los peajes "condiciona" directamente la inversión y el desarrollo económico del territorio.