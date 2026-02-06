El PPdeG pide "información y alternativas" tras la suspensión de diferentes líneas de tren por el temporal en Galicia

Archivo - Portavoz del PPdeG, Alberto Pazos. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha reclamado "información y alternativas" tras la suspensión de los trenes con origen y destino Lugo, así como de la línea Santiago-O Carballiño-Ourense debido al temporal que afecta a Galicia esta semana.

A preguntas de los medios en rueda de prensa este viernes, Pazos Couñago ha señalado que le parece "preocupante" las "deficiencias que se están produciendo y la suspensión del servicio".

En general, ha criticado la "falta de información" con todo lo relacionado con el servicio ferroviario en la Comunidad y ha dicho desconocer "por qué se producen estos fallos" o "por qué se llevan a cabo revisiones de velocidades de determinados tramos del servicio".

"Puedo entender las dificultades asociadas a los fenómenos meteorológicos, pero parece razonable que se tomen medidas, que se dé información y alternativas. No estamos recibiendo ni unas ni otras", ha aseverado.