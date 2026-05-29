El PPdeG tacha de "bochorno" que los socios del Gobierno mantengan su apoyo si no hay financiación irregular del PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha tachado de "bochorno" que los socios del Gobierno de Pedro Sánchez fijen en la financiación irregular del PSOE la línea roja para retirarle su apoyo y ha acusado al presidente del Ejecutivo de ser "el máximo responsable" de un "deterioro sin precedentes de la calidad democrática".

En rueda de prensa este viernes, el popular ha subrayado que tras lo sucedido en los últimos días --imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de la UCO en Ferraz o el hermano de Sánchez sentado en el banquillo de los acusados-- "cuesta entender" que haya quien "considere buena idea alinearse con Pedro Sánchez".

Ante estos casos, Pazos ha reprochado que la respuesta del Gobierno haya sido "el insulto y la descualificación", señalando que el Ejecutivo central "protege a presuntos delincuentes y acusa a los que persiguen el delito".

"No existe una confabulación de jueces, fiscales y policías para perseguir al PSOE, lo que existen son sólidos indicios de que el PSOE confabuló para perseguir a jueces, fiscales y policías y boicotear su trabajo", ha censurado.

En esta línea, ha afirmado que Sánchez es "el máximo responsable de un deterioro sin precedentes de la calidad democrática" en el país, aunque, ha añadido, "no el único".

Así, ha asegurado que le produce "bochorno" escuchar a los socios de Gobierno "eludiendo sus responsabilidades sin más excusa que esperar a que se conozca un presunto caso de financiación irregular".

"Como si la imputación por un presunto delito de organización criminal, revelación de secretos, inducción a falso testimonio, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra las instituciones del Estado, apropiación indebida y blanqueo de capitales que conocimos tan solo en los últimos 10 días no fuesen motivo suficiente para dar voz a los ciudadanos y que decidan ellos cuál es el futuro de este país", ha proclamado.

Por todo ello, Alberto Pazos ha defendido que "no hace falta una razón adicional" para "devolverle la voz" y que "recuperen la decencia en las instituciones del país".

PSDEG: "PREOCUPACIÓN"

Por parte del PSdeG, el portavoz de Sanidade, Julio Torrado, cuestionado sobre si Pedro Sánchez teme que se le tome declaración sobre que las denominadas "cloacas" comenzarían a raíz del periodo de reflexión del presidente del Ejecutivo tras la imputación de su esposa, ha recordado que Sánchez tiene prevista una comparecencia en el Congreso y ha excusado que "quien debe contestar es él".

En todo caso, ha reconocido que la situación es "preocupante", no solo "por el escenario puntual que se describe", sino por "la maraña" en la que, ha añadido, están "involucrados".

Para Torrado, "el ejemplo más claro de esta maraña sobre estas eventuales posibilidades que puede ser que puedan surgir" ha sido el articulo publicado en la tarde de este jueves por el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz diciendo que "España está en una situación insostenible". "Lo hizo por la tarde, por la mañana no podía porque estaba sentado en un banquillo declarando porque le piden 15 años de prisión", ha ironizado.

Además, el portavoz socialista ha mostrado su "plena confianza y colaboración con la justicia", apuntando que el PSOE "no aporrea nada, no destruye ordenadores y no utiliza policía patriótica".