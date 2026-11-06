El PPdeG ve "razonable" que la Fiscalía Europea investigue un presunto fraude de fondos tras el accidente de Urda

Archivo - El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en rueda de prensa - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago, ha asegurado que es "razonable" que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación sobre un posible fraude que afectaría a fondos europeos destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el accidente mortal el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) y el de Adamuz (Córdoba).

A preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes, Pazos Couñago ha puesto el foco en el hecho de que sean administraciones ajenas a España, "fuera de la lucha partidista", las que "refrendan la preocupación" de los que intentan "averiguar cuáles fueron las políticas que llevaron a la situación que dio lugar a los dramáticos accidentes del último año".

Para el popular, "no es una cuestión de disputa legítima entre partidos en un periodo concreto", sino que se trata de una "preocupación" que, ha remarcado, "sobrepasa todos los límites y circunstancias", por lo que ha aplaudido que Europa "muestre un cierto interés por saber qué está pasando".

"Parece razonable que pidan rigor a la hora de manejar el dinero que enviaron y para saber algo que nos preguntamos desde hace tiempo: dónde está nuestro dinero, qué hizo el Gobierno que recibió la mayor recaudación de la historia del país, el mayor volumen de fondos europeos de la historia, que aumentó la deuda y no es capaz de mantener en condiciones los servicios básicos", ha expuesto Pazos Couñago.

ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Además, en la comparecencia de este viernes, el portavoz popular ha avanzado que el grupo parlamentario llevará a la Cámara una pregunta oral para conocer "el estado real" de la red ferroviaria.

Tal y como ha señalado Pazos, existe una "evidente y creciente sensación de inseguridad" entre los usuarios que se une a las "numerosas incidencias en Galicia" ante un "desastre estructural" que, en su opinión, "deriva de la falta de inversión".

"Es un clamor la acumulación de averías en la linea entre Galicia y Madrid", ha argumentado el popular, antes de lamentar que el Ministerio "no ofrece ni información ni soluciones".

En este contexto, también ha hablado de la situación de las carreteras estatales, denunciando el "abandono total" en Galicia porque "nunca ha estado entre las prioridades de Sánchez".

LA DIMISIÓN DE PUENTE "LLEGA TARDE"

Asimismo, Pazos Couñago ha lamentado que "el abandono" de las infraestructuras "responde al mismo patrón" que afectó a todo el país y que "tuvo el peor desenlace en los accidentes de este año". "Dos tragedias", ha apuntado el popular, "cuya realidad hizo que la dimisión del ministro fuese la única salida digna e inevitable".

Sin embargo, ha asegurado que la marcha de Óscar Puente "llegó tarde" porque deja el Ministerio "en descomposición" y a Galicia "condenada a un déficit histórico de mantenimiento y seguridad".

"El problema no es solo un ministro concreto, es un modelo de Gobierno que premia la incompetencia. En Galicia el presidente Rueda responde con gestión, planes serios de vivienda y presupuestos aprobados en tiempo y forma. En Madrid lo único que nos ofrece son infraestructuras en ruinas y ministros en retirada", ha censurado.

IZQUIERDA GALLEGA

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha criticado el "aplauso complaciente" de la izquierda en Galicia, poniendo el foco en el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de quien ha reprochado sus palabras tras la dimisión de Óscar Puente en las que señalaba que representaba "lo mejor de la política".

"Hay que tener muy poca vergüenza y cero humanidad para loar semejante legado", ha censurado Pazos, que también ha mencionado el "mantra de que no todos somos iguales" que han repetido diferentes cargos socialistas, incluido Puente, tras su dimisión.

"Tienen razón, en el PP nunca hubiésemos tenido la caradura de decir semejantes barbaridades ante una gestión de tan terribles consecuencias", ha aseverado el popular para, a renglón seguido, señalar que "quedan 23 días para desterrar al 'sanchismo' de la vida pública".

NUEVAS COMPETENCIAS

Por otra parte, Alberto Pazos también se ha referido a los dos nuevos traspasos de competencias -- permisos de trabajo de extranjeros y aeródromos no comerciales-- sellados este jueves entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Ante esa política de abandono, amiguismo e insulto a la inteligencia, Galicia ha vuelto a demostrar que hay otro modelo, de rigor, gestión y defensa firme del autogobierno", ha celebrado.

En esta línea, ha lamentado la ausencia de la líder del BNG, Ana Pontón, a quien, ha ironizado, "no se le vio celebrando los logros de Galicia" porque, a su juicio, "solo le interesa el autogobierno para hacer demagogia".