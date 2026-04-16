Prado exige "disculpas" de la oposición por el caso Villares y afea a Pontón que no hable de las "víctimas" del PSOE

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, con vecinos del barrio de Cabral, en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha exigido este jueves que pidan "disculpas" todos aquellos que "acusaron y no respetaron la presunción de inocencia" del exconselleiro Alfonso Villares, investigado en un procedimiento por supuesta agresión sexual, que luego fue archivado.

En declaraciones a los medios durante una comparecencia en Vigo, Paula Prado ha reclamado a socialistas y nacionalistas que pidan perdón por no haber respetado esa presunción de inocencia y "por todas las graves acusaciones" vertidas contra Villares en los últimes meses.

Sobre las palabras de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acerca de la falta de "neutralidad" del PP con esta denuncia y después de que la líder nacionalista reclamase también unas disculpas a todas las víctimas por parte de los 'populares', Prado ha recordado que Pontón esta semana "fue preguntada sobre la imputación de la mujer del presidente del Gobierno" y se limitó a señalar que "respetaba la Justicia y que habría que esperar a ver lo que decía la Justicia".

"Me hubiese gustado mucho que la señora Pontón hubiese dicho lo mismo sobre la imputación del señor Villares, que hubiese dicho que esperaba los tiempos de la Justicia y que la justicia se pronunciase", ha señalado la secretaria xeral del PP gallego.

Además, ha subrayado que Ana Pontón "tiene que respetar a las víctimas de las agresiones sexuales del señor Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo" y, sin embargo, sobre esas víctima no se le ha escuchado "nada". Ni sobre ellas, ha añadido, ni sobre "las víctimas de todos los agresores sexuales del Partido Socialista que han ido saliendo a cuentagotas durante los últimos meses".

Finalmente, ha incidido en que la portavoz nacional del BNG es "cómplice de haber apoyado la ley del 'solo sí es sí', que ha puesto en la calle a más de mil agresores sexuales, pederastas y violadores".