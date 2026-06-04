Prado (PPdeG) duda de la "ignorancia premeditada" de Sánchez y celebra a los "valientes" del PSOE que piden un congreso

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que duda de la "ignorancia premeditada" de Pedro Sánchez sobre los presuntos casos de corrupción en el ámbito del Partido Socialista y en su entorno y ha celebrado que haya "valientes" en el PSOE que pidan un congreso extraordinario.

"Si Pedro Sánchez, que parece tan listo para unas cosas, es tan tonto para no ver todo lo que le rodea, yo dudo de esa ignorancia premeditada de Sánchez y de todo su entorno", ha manifestado la popular en rueda de prensa este jueves.

Asimismo, también ha puesto en valor que militantes del PSOE se reuniesen este miércoles para pedir un congreso extraordinario. En este sentido, ha afirmado que "todavía queda gente decente" en las filas socialistas, subrayando que merecen su "respeto".

"Esa gente decente merece todo mi respeto, porque las organizaciones políticas también tenemos unos estatutos, estamos sometidos a criterio de nuestros afiliados y de las personas que dan la cara por nosotros, concejales, alcaldes y demás personas. El PSOE no puede ser menos que cualquier organización política que se debe a su militancia y si hay casi 200 personas que piden un congreso extraordinario, todos mis respetos porque creo que todavía queda gente decente dentro del PSOE", ha aseverado.

Preguntada por las declaraciones de la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en las que sostenía, sobre el conocimiento de Sánchez de las causas investigadas alrededor del PSOE, que "muchas veces la cabeza visible de un proyecto no tiene conocimiento" de algunos asuntos, Paula Prado ha expuesto que "la calidad democrática de algunos dirigentes del PSOE hablan por sí mismas".

"No parece normal que el presidente del Gobierno no supiera qué pasa a su alrededor, cuando su secretario de Organización está en la cárcel el que lo sucedió entró y salió en libertad condicional, su mujer imputada, su hermano en el banquillo...", ha enumerado.

"ASOLADO POR LA CORRUPCIÓN"

Además, en esta misma rueda de prensa, la número 2 del PP gallego ha criticado a Pedro Sánchez, "asolado por la corrupción", intente "desviar el foco mediático con diferentes anuncios" como que "trabaja en los presupuestos del 2027. "¿Quién puede dar credibilidad a este Gobierno, si pidieron hace ocho años el poder para liderar un gobierno limpio y ahora lideran una trama de corrupción y una organización criminal?", ha cuestionado.

En esta línea, ha lamentado que el BNG "pone la línea roja" para seguir apoyando al Gobierno en que "haya una condena por financiación ilegal del PSOE y "no dejan caer a Sánchez porque tienen miedo a que gane las elecciones el PP". "Prefieren el delito a la alternancia política", ha censurado.

Por todo ello, ha dicho que no aceptarán "lecciones de estos partidos" y ha asegurado que "solo hay una explicación para que no condenen todo esto": "Empiezo a pensar que es porque forman parte de la trama".