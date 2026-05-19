Prado (PPdeG), sobre la imputación de Zapatero: "Urge que los ciudadanos hablen y decidan el futuro de España"

Archivo - La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado (d), realiza declaraciones a los medios en el marco de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 9 de enero de 2026, en A Coruña. - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reclamado al Gobierno que permita que los ciudadanos "hablen y decidan el futuro de España", después de que la Audiencia Nacional imputase este martes al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

En declaraciones a los medios en el Parlamento, Prado ha destacado que Zapatero fue "pieza imprescindible" para que Pedro Sánchez "sea hoy presidente del Gobierno" porque, ha asegurado, el exlíder socialista "no estaría imputado si Pedro Sánchez no pusiera a su servicio el Gobierno de España".

Para Prado, quien hoy sale en defensa de Zapatero, mencionando al PSdeG, "o forma parte de la trama de corrupción o renunció a defender los estándares democráticos que se le exigen a un gobernante".

"Urge que cuanto antes los ciudadanos hablen y decidan el futuro de España", ha remarcado la número 2 del PP gallego que, cuestionada sobre si cree que es momento de presentar una moción de censura, ha reiterado que "es momento de que hablen los ciudadanos".

"Pedro Sánchez llegó al Gobierno encima de una moción de censura que defendió el señor Ábalos en el Congreso hablando de corrupción y de que no se podía consentir la corrupción. Ábalos hoy está en prisión. Después quedó el señor Cerdán a cargo del partido, también ha estado en prisión y ahora está en libertad provisional", ha expuesto Prado.

Así, ha lamentado que "todo el entorno" de Sánchez forma parte de "diferentes tramas de corrupción", apuntando que, en su opinión, se está ante la "degradación máxima del estado de derecho".

En esta misma línea, ha insistido en que el estado está "podrido", por lo que, "ante la podredumbre", ha añadido, "lo único que procede es abrir las ventanas, que entre aire fresco y que los ciudadanos decidan qué tipo de Gobierno quieren que les represente al frente de las instituciones".