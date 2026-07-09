Prado (PPdeG) tilda de "no asumibles" las actuales cifras de absentismo y apuesta por "evitar el fraude"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la sede del PPdeG - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG ha calificado de "no asumibles" las actuales cifras de absentismo laboral tanto en Galicia como en el conjunto de España, advirtiendo de su impacto negativo en la productividad y ha apostado por "evitar riesgos laborales y el fraude".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios este jueves en Santiago tras las palabras pronunciadas por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóó, en un encuentro con empresarios vascos, donde dijo que quería atajar el "cáncer" del absentismo laboral.

En este contexto, la líder gallega ha recordado que el PPdeG ya presentó una iniciativa en el Debate de Autonomía encaminada a atajar este asunto. Según ha explicado, la propuesta "no va contra los trabajadores que puedan estar de baja porque tienen una enfermedad y, lógicamente, tienen que recuperarse".

De hecho, ha insistido en que su propuesta se centra en "mejorar los tiempos de diagnóstico" y las condiciones de seguridad en las empresas para evitar "riesgos laborales y el fraude". Para la 'popular', el absentismo es un tema "delicado" que requiere un abordaje "valiente".

Asimismo, ha aprovechado su intervención para cargar contra la gestión del Gobierno central, calificando de "muy grave y muy desafortunado" que la ministra de Trabajo sugiriera inspecciones para quienes acumulen dos bajas en un año. "¿Por qué está diciendo la ministra de Trabajo que no podemos enfermar dos veces en un año?", ha cuestionado.