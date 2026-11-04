Prado ve "cálculo electoral" en la dimisión de Puente: "Las encuestas hunden al PSOE y tienen que cortar esa sangría"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, encabeza una reunión del comité de campaña de las elecciones generales. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dimitido por "cálculo electoral" y no por su "mala gestión" de las infraestructuras ni por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este miércoles, antes de participar en una reunión del comité de campaña de las elecciones generales.

En este sentido, Prado ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, varios ministros y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, hayan defendido la gestión del ya exministro e intentado "blanquear" una actuación que es "absolutamente reprochable".

A renglón seguido, ha insistido en que Puente no ha dimitido por su "mala gestión de las infraestructuras ni por lo sucedido en Urda", sino por "cálculo electoral". "Las encuestas están hundiendo al PSOE y tienen que cortar esa sangría", ha indicado.

Paro ha apuntado que Puente no ha dimitido por su "mala gestión de las infraestructuras ni por lo sucedido en Urda", sino por "cálculo electoral". "Las encuestas están hundiendo al PSOE y tienen que cortar esa sangría", ha afirmado.

Asimismo, ha situado a Sánchez y Puente como "la peor cara" de la política y ha acusado al exministro de dedicarse a "tuitear" en lugar de "gestionar bien las infraestructuras ferroviarias". Frente a ello, ha defendido la necesidad de dar paso a un Gobierno "serio, con solvencia y con rigor, presidido por Alberto Núñez Feijóo".