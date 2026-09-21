Los Premios Feroz 2027 abrirán por primera vez la gala al público en Pontevedra con hasta 800 entradas gratuitas

Archivo - El actor Javier Cámara posa con el Premio a Mejor Actor Protagonista de una Serie por 'Yakarta' en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pontevedra acogerá por tercer año consecutivo los Premios Feroz, que en su edición de 2027 incorporarán como principal novedad la apertura de la gala al público general. Entre 700 y 800 personas podrán asistir en directo a la ceremonia desde unas gradas que se instalarán en el interior del Recinto Feiral y cuyas entradas serán gratuitas.

La gala se celebrará el próximo 23 de enero y supondrá un cambio respecto a las dos ediciones anteriores, en las que las actividades vinculadas a los galardones sí contaron con participación ciudadana, pero la ceremonia principal no estuvo abierta directamente al público.

La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento trabaja en la adaptación del recinto para acoger a los asistentes. El nuevo formato obligará a introducir modificaciones en la organización del evento, entre ellas las relacionadas con los accesos, las rutas de evacuación y los estudios de seguridad.

"Los Feroz del 27 no van a tener nada que ver con lo que vivimos en el 25 y en el 26", ha señalado Gulías, que ha defendido la intención de hacer partícipe a la ciudadanía de una gala que, hasta ahora, se había seguido fundamentalmente desde fuera del recinto o a través de su retransmisión audiovisual.

La edil ha destacado que el objetivo es que los vecinos puedan vivir la ceremonia "desde dentro", después de que, según ha explicado, la implicación de la ciudadanía en las anteriores ediciones haya sido uno de los elementos destacados por el Ayuntamiento.

La apertura de la gala al público se produce en paralelo a la negociación del nuevo acuerdo de patrocinio entre el Concello de Pontevedra y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de los Premios Feroz.

El nuevo contrato tendrá una duración de un año, correspondiente a la edición de 2027, y elevará la aportación municipal hasta los 1,1 millones de euros más IVA, frente a los 800.000 euros más IVA anuales contemplados en el acuerdo que permitió celebrar las ediciones de 2025 y 2026.

Gulías ha atribuido el incremento tanto al aumento de los costes y los precios como al cambio de planteamiento respecto al anterior convenio, además de destacar el retorno obtenido por Pontevedra a través de la celebración de los premios.

Según ha explicado la concejala, los estudios realizados posteriormente han constatado que el impacto del evento sobre la marca de la ciudad fue superior al inicialmente previsto. También ha resaltado la evolución de la audiencia de la gala, que desde 2025 cuenta con retransmisión en TVE, fórmula que se mantuvo en 2026.

La celebración de la gala se completará con una programación de actividades previas que el Ayuntamiento prevé presentar próximamente, una vez cerrados los últimos aspectos de su organización.

Estas actividades se desarrollarán en un contexto diferente al de las anteriores ediciones, ya que en esta ocasión no estará disponible el Teatro Principal, uno de los espacios utilizados anteriormente.