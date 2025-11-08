Los premios Meninas 2025 reconocen cinco personas y entidades por su compromiso por la igualdad

Los premios Meninas 2025 reconocen a personas y entidades por su compromiso por la igualdad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los premios Meninas 2025 han reconocido a la ONG de lucha contra la trata ACCEM Galicia, a la Diputación de A Coruña, a la Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, Al IES Chivite de Verín y a la decana de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Vigo Enma Torres-Romay.

Estos reconocimientos, que otorga la Delegación del Gobierno en Galicia, llevan a su octava edición en la comunidad gallega reconociendo a personas y entidades por su compromiso en la erradicación de la violencia de género, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad.

Junto a los reconocimientos, la delegación concede cinco menciones honoríficas a nivel autonómico y provincial a la fiscala María Elenea Steinger, al equipo Emune de la Guardia Civil de A Coruña, al equipo Viogen de la Guardia Civil de Monforte de Lemos, al Policía Nacional Ramón Salvador Álvarez destinado en la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad autónoma en Ourense, y a la Unidad UFAM de la Policia Nacional de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

Además, por tercera vez, en colaboración con el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) se reconoce el papel de los medios para impulsar la igualdad, este año en la figura de la periodista Tereixa Navaza.

La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Hostal dos Reis Católicos, en Santiago.

El delegado del Gobierno ha trasladado personalmente la decisión a cada persona y entidad distinguida, haciéndole llegar la enhorabuena y el agradecimiento del Gobierno por los valores que trasladan y su trabajo.