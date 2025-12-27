La presencia de un jabalí en la pista del aeropuerto de A Coruña obliga a desviar varios vuelos

Archivo - Inmediaciones del aeropuerto de A Coruña donde han activado el plan de emergencia por “amenaza de bomba”, a 19 de noviembre de 2021, en A Coruña. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presencia de un jabalí en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a desviar varios vuelos al aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro a primera hora de este sábado.

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de Aena, se han visto afectados el vuelo IBE0543 procedente de Madrid y el EJU3773, que llegaba desde Milán.

En estos momentos el aeropuerto coruñés ya se encuentra operativo y ha reanudado todas sus operaciones después de que el animal haya sido controlado por la Guardia Civil y el Seprona.