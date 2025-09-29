Presentan acciones legales contra el procedimiento de la Xunta de concesión de agua para Altri

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Adega, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la CIG han anunciado el inicio de acciones legales, por medio de un contencioso-administrativo, contra el procedimiento de la Xunta de concesión de agua para Altri.

En concreto, presentan un recurso judicial contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas de Altri "por haber transcurrido el plazo máixmo legal sin que la Xunta lo haya resuelto".

En rueda de prensa en Vilagarcía (Pontevedra), estas organizaciones han explicado que se hacen eco así de las miles de alegaciones aportadas por la ciudadanía contra la concesión de aguas solicitada por Altri.

Sobre la tramitación de la concesión de aguas de Altri (46.000 m3/día), explican que el reglamento del dominio público hidráulico fija un plazo máximo de 18 meses para resolver, tras los cuales la solicitud se entenderá desestimada. "El procedimiento comenzó con el inicio del trámite de competencia en un momento igual o anterior a 30 de noviembre de 2022, fecha en la que el BOP de A Coruña (nº 227) publicó el anuncio del Servizo Territorial da Zona Hidrográfica de Galicia Centro, de la apertura del trámite de competencia de proyectos de la solicitud". "Por tanto, el plazo para resolver habría finalizado el día 30 de mayo de 2024, 18 meses después de la fecha de la primera publicación en boletín oficial", sostienen.

Así, solicitaron en febrero a la directora de Aguas de Galicia que declarase la caducidad del procedimiento, sin haber recibido respuesta expresa pasados tres meses, por lo que la petición quedó desestimada. "Por tanto, recurrimos en alzada la desestimación y en esta ocasión, el 1 de agosto pasado, hubo respuesta: la presidenta de Aguas de Galicia desestimó nuestros recursos, porque el transcurso del plazo para resolver una concesión implica poder considerarla desestimada, pero no determina el archivo del expediente. Esto significa que Aguas aún podría resolver fuera del plazo máximo, e incluso autorizar el caudal solicitado por Altri", agregan.

En su respuesta, Aguas de Galicia justificaba su demora en resolver en la "complejidad" del procedimiento concesional, "que influye en los tiempos de tramitación de este procedimiento, excediéndolos, pero sin que, en ningún caso, dicho exceso pueda traducirse en perjuicios para terceros interesados".

"Sin embargo, las entidades recurrentes consideramos que dicha demora causa inseguridad jurídica y un perjuicio al interés público invocado por los alegantes", exponen. Adega, con su participación en el trámite de competencia, defendía que el caudal solicitado por Altri fuera dedicado a usos ambientales y de abastecimiento, objetivo contrario al pretendido por la pastera portuguesa.