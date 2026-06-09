El presidente de la CEG seguirá al frente "un poquito más" pero avisa de que su trabajo "está hecho"

Archivo - El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La confederación de empresarios de Galicia (CEG) ha aprobado en asamblea las cuentas de 2025 y el presupuesto de 2026, dotado con 1,56 millones de euros.

"Estamos muy estabilizados (...) Desde que incidimos sobre algunas cuestiones atrasadas económicas, ahora está todo limpio", ha destacado su presidente, Juan Vieites, en declaraciones a los periodistas antes de la clausura de la reunión.

Ahora, ha dicho, "hay que construir", este año con "algunos guiños con las --confederaciones-- provinciales y las sectoriales". Por su parte, avanza que seguirá "un poquito más" al frente de la organización empresarial, pero considera que su trabajo "está hecho" y no se muestra partidario de "perpetuarse" en el cargo.

Vieites llegó a la presidencia de una patronal gallega dividida tras años de conflictos internos. En 2025 fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años.

"Creo que ya llevo tiempo aquí. Y una vez que ya se han hecho los deberes pues, bueno, vamos a estar un poquito más, pero hay que empezar a descansar, porque yo vine para lo que vine y el trabajo está hecho", ha respondido este martes a si se ve con ganas para seguir al frente.

En todo caso, ha precisado que "serán las organizaciones las que lo decidan" y que "el mandato va hasta el 29", así que "aún" le queda tiempo.

Además, ha lamentado que no venga "sabia nueva" y que en algunas confederaciones provinciales "no sucede lo mismo", sino que "se cambian los estatutos para perpetuarse en el cargo, etcétera".

UNIÓN

En todo caso, y sobre la asamblea, ha valorado que en la CEG "sigue habiendo la unión" que considera "fundamental para poder abordar todos los objetivos a nivel nacional e internacional".

Sobre uno de los grandes objetivos que se marca la patronal, junto a la Xunta en la actualidad --el combate de lo que denominan absentismo laboral--, Vieites ha abogado por "poner medidas" para reducir datos de "jornadas perdidas", partiendo de la idea del derecho a baja.

Para ello, ha apostado por el diálogo social, para dar con un "punto medio", y ha respetado que CC.OO. decidiese sumarse a la CIG en el plante a este foro con la Xunta. "Cada uno es libre de hacer su estrategia adecuada. Yo, desde luego, hablo por la parte empresarial, que no nos vamos a levantar de la mesa", ha resuelto.

CLAUSURA

En el cierre de la asamblea de la CEG han participado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien ha defendido una "prosperidad compartida" en la que el avance de las empresas y el bienestar de los trabajadores caminen de la mano.

Y también ha intervenido la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha tendido la mano al empresariado para "cuidar las bases que sostienen la economía compostelana y lograr nuevas metas".

Por su parte, la CEG, a través de un comunicado de prensa, ha reivindicado que "la empresa vuelva a ocupar el lugar central que le corresponde en cualquier estrategia de progreso económico y social" y añade que Vieites reclamó más apoyo a la inversión, la industria, las infraestructuras y el emprendimiento.