El presidente de la Fegamp: "Ningún ayuntamiento renunciará al alza de financiación del SAF sea del color que sea"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presiente de la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp), Alberto Varela (Vilagarcía de Arousa, 1975), considera que "ningún ayuntamiento" renunciará a la subida de la partida autonómica para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "sea del color político que sea".

En una entrevista concedida a Europa Press, el también alcalde de Vilagarcía ha reconocido que el acuerdo "no es el mejor posible" toda vez que a la Fegamp "le hubiese gustado la financiación del 100%", pero sí ha dejado claro que se trata del "mejor que se puede conseguir". Además, ha subrayado que "ayuda a paliar las urgencias de muchos ayuntamientos que están lastrados por el SAF".

Con el consenso alcanzado, la parte autonómica --que actualmente se sitúa en 12 euros por hora-- ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028. Todo ello para financiar un servicio cuyo coste medio por hora se sitúa casi en los 22 euros, aunque hay localidades en la que ya asciende a los 25 euros.

"Esto no quiere decir que vayan a renunciar a conseguir ese 100%", ha incidido el presidente del ente municipalista, que ha dejado claro que la reivindicación "sigue presente", pero que este pacto "ayuda a muchísimos consistorios". "No creo que ningún ayuntamiento esté disgustado o vaya a renunciar a recibir la financiación", ha asegurado para advertir de que si no se llega a votar a favor los consistorios estarían "en la misma situación y recibiendo 12 euros de Estado y Xunta".

En este punto y preguntado por las críticas del BNG, formación que rechaza el acuerdo sobre la financiación del SAF por considerar las cantidades insuficientes, se ha preguntado sí todos los que se posicionan en contra "tienen la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento".

RECHAZA LA "POLÍTICA FICCIÓN"

Alberto Varela considera que entender que sin este pacto se iba a conseguir que la parte autonómica llegase a los 18 euros "es hacer política ficción". "En las negociaciones, todos tenemos que renunciar", ha manifestado para recordar que la ejecutiva de la Fegamp tumbó la primera oferta que trasladó la Xunta por considerar que no era suficiente.

Tras insistir que le hubiera gustado llegar a más, ha hecho hincapié en que el acuerdo es una decisión de "la mayoría de la ejecutiva de la Fegamp" --votaron a favor los alcaldes del PP y del PSOE-- y no de una persona y ha puesto en valor que se alcance una subida de cuatro euros ya para este año cuando "en el anterior mandato se aprobó por todas las formaciones que conforman la ejecutiva de la Fegamp una subida de 2,30 euros para tes años".

Antes de que se acercaran las posturas entre la Xunta y el ente municipalista, la propia Fegamp había anunciado que abordaría en su ejecutiva la posibilidad de acudir a la justicia para reclamar el pago del 100% de SAF por parte las administraciones autonómica y estatal. Interpelado sobre la posibilidad de que algún consistorio decida acudir igual a la justicia pese al acuerdo, Varela ha trasladado que la Fegamp "no limita que ningún ayuntamiento vaya a la vía judicial".

"Lo que sí permite el acuerdo de la Fegamp es que los ayuntamientos vayamos a tener algo más de financiación para un servicio que nos está ahogando", ha subrayado para destacar que esta semana han sido "varias" las que recibió de alcaldes "agradeciendo el acuerdo" al considerar que "permite dar un poco de aire a una situación que era insostenible".

NUEVA LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Preguntado por el anuncio de la Xunta de sacar próximamente a exposición pública la nueva ley de administración local, Varela ha vuelto a lamentar que el Ejecutivo gallego no tuviese en cuenta a la Fegamp para la elaboración del borrador.

Dicho esto, ha explicado que, recientemente, la Xunta los convocó a un encuentro para analizar el borrador, una reunión que espera que tenga lugar en los próximos días al no poder celebrarse el pasado miércoles por motivos de agenda de los portavoces de la Fegamp.

"Llevamos meses pidiendo participar", ha incidido Varela, que ha asegurado que la Fegamp mirará "al detalle" el texto, toda vez que la propia Xunta trasladó que parte de la financiación del Fondo de Cooperación Local estaba a expensas de lo que se reflejase en esta norma.

OTROS RETOS "POR LOS QUE PELEAR"

El también alcalde de Vilagarcía ha destacado que el aumento de la financiación local a través del Fondo de Cooperación Local es una de las cuestiones por las que el ente municipalista tiene que "pelear", además del SAF y de asuntos como que la Xunta "asuma la gratuidad de las escuelas infantiles" de titularidad municipal.

Preguntado también sobre el pacto local en la semana en la que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, aseguró que el firmado en 2006 cuando el socialista Emilio Pérez Touriño estaba en la Presidencia de la Xunta y el popular José Crespo al frente de la Fegamp seguía vigente, Varela ha dicho que puede estar todo lo vigente que se quiera, porque nadie lo derogó". "Pero desde luego está muy poco cumplido y se le presta muy poco interés por parte de la Xunta de Galicia", ha subrayado.