El presidente gallego reivindica que "había muchísima gente" en la manifestación contra Sánchez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindica que "había muchísima gente" en la manifestación que se celebró este domingo en Madrid en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado que él acudió "de buena fe" y "no solo como presidente del partido en Galicia", sino también "como ciudadano".

"Como ciudadano que cree que así no podemos seguir", ha precisado, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia después de la reunión del Consello de la Xunta.

En este sentido, ha opinado que "la política (...) no puede ser estar viendo a ver cuánto más aguanta el presidente del Gobierno" y ha añadido que desde su punto de vista "la situación política es insostenible y lo mejor es dar la voz a los españoles y a los gallegos y que puedan decidir si quieren seguir así o un cambio de rumbo".

Además, ha criticado "este empeño" de "tantos ministros que salieron ayer" a pronunciarse sobre la manifestación, y que, según ha censurado, hasta ese momento "estuvieron callados con todo lo que se estaba sabiendo del Partido Socialista".

Para Rueda, es "muy revelador de que lo que estaban diciendo", en relación a si fue una manifestación "inocua" o "un pinchazo". "Había muchísima gente, ellos lo saben. y su empeño es muy revelador", ha recalcado.

En esta línea, ha criticado que "esta legislatura comenzó siendo inútil y se está convirtiendo en absurda" y ha rechazado "estar esperando a ver qué hace" Pedro Sánchez, al que ha visto en "un búnker" y del que ha censurado que "no se aprueba un presupuesto, no se aprueba una medida, llevan cosas a votar y no salen..."

Cuestionado en concreto sobre sus críticas a manifestaciones convocadas en Galicia, ha respondido que respeta a los manifestantes "cuando van de buena fe" y ha indicado que así iba él este domingo.

"A repetir lo mismo que le dije frente a frente al presidente del Gobierno en Barcelona. Que esto no puede seguir así y que se pronuncien los ciudadanos a través de unas elecciones", ha resuelto.