El presunto autor de incendios en Ourense, ahora en libertad, tendrá que comparecer semanalmente mientras lo investigan

Archivo - Incendio forestal en Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense) - ROSA VEIGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado número 1 de Ourense, en funciones de guardia, ha ordenado este jueves la puesta en libertad del presunto autor de varios incendios en la capital provincial, con la obligación de comparecer semanalmente ante el magistrado.

De este modo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el individuo continúa investigado por incendio en grado de tentativa.

El hombre, de 28 años, fue detenido el martes por supuestamente haber provocado varios en las últimas semanas en el monte de Canibelos, en la parroquia de Velle del municipio de Ourense, de la que además es vecino. Fue sorprendido por agentes forestales al intentar iniciar un fuego en esta misma localización.

Esta identificación fue llevada a cabo por efectivos de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) y el Servizo de Prevención e Defensas contra os Incendios Forestais durante la realización de los trabajos de investigación y de vigilancia en el lugar.

Tras ser identificado por los agentes, fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a las dependencias policiales para tomarle declaración. El pase a disposición judicial se produjo en la tarde del jueves.

La actuación se llevó a cabo en el marco de una investigación conjunta entre la Policía Nacional, la UIFO y el personal del Distrito Forestal XII, después de detectar en los últimos días una actividad incendiaria anómala en la zona, con varios fuegos reiterados.