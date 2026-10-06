El presupuesto de vivienda crece más que la media en 2027 y la Xunta avanza novedades fiscales

El coneslleiro de Facenda, Miguel Corgos, en declaraciones a los periodistas - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Xunta en materia de vivienda "crece y crece por encima de la media" en 2027, según ha avanzado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien adelanta también que la ley de acompañamiento contendrá novedades fiscales para tratar de paliar la crisis en este ámbito.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el representante de los empresarios gallegos (CEG) y con UGT, el conselleiro de Facenda se ha reservado la concreción de estas últimas medidas, a unos 10 días de que el Gobierno gallego dé el visto bueno a ambos documentos. "Estoy pensándolas aún con el presidente, pero están en la cartera; estamos barajando", ha señalado.

Al margen de esto, Corgos ha reivindicado que las cuentas públicas gallegas para el próximo ejercicio "continuarán reforzando el gasto social" y la transformación del modelo productivo con inversión en I+D+i, y también ha apuntado a la celebración del Xacobeo 2027.

En una nota de prensa, Facenda indica que 2027 será el cuarto año consecutivo "sin necesidad de nuevo endeudamiento" y que la Administración autonómica gallega ya tiene reservada la partida necesaria para poder revalorizar en un 5% los salarios de los empleados públicos.

Además, el capítulo uno de los presupuestos también recogerá las mejoras retributivas autonómicas pactadas en los ámbitos educativo, sanitario y judicial, según apunta la consellería.

SOLO UGT Y CEG

Por parte de los agentes sociales, un año más volvieron a estar ausentes en esta convocatoria tanto la CIG, la central sindical mayoritaria en Galicia, como CC.OO.

Por su parte, la vicesecretaria general de derechos sociales de UGT-Galicia, Ana María Pereiro, ha resaltado al término del encuentro que su organización reivindicará mejoras en los servicios sociales y en el empleo.