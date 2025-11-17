Los presupuestos gallegos de 2026 siguen con su tramitación tras rechazar el PP enmiendas transversales de la oposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rechazado las enmiendas transversales presentadas por el BNG y PSdeG a los presupuestos gallegos para 2026, de forma que las cuentas continúan con el trámite parlamentario de cara a su aprobación definitiva prevista para el próximo mes.

Durante el debate en la tarde de este lunes en el Parlamento gallego, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha explicado la negativa a atender estas enmiendas por cuestiones como "falta de rigor" y suponer una subida de impuestos, ya que aboga por bajarlos "siempre que sea posible".

Aunque reconoce que hay algunas medidas que le parecen "razonables", insiste en que no se podrían llevar a cabo porque para hacerlo habría que eliminar otras que el Gobierno gallego ve también "prioritarias".

PSDEG: CUENTAS "LASTRADAS" POR IDEOLOGÍA"

La diputada socialista, Elena Espinosa, ha sido la primera en intervenir, advirtiendo que las cuentas llegan "lastradas" por la ideología del PP, que "favorece a unos pocos y deja atrás a la mayoría social".

Entre las enmiendas presentadas por los socialistas está la movilización de partidas para "blindar" los servicios públicos, garantizar vivienda pública y un Plan de Recuperación de las zonas afectadas por los incendios de este verano.

Espinosa ha advertido que el Gobierno gallego "planifica mal" y ha denunciado que convierte los presupuestos "en un instrumento totalmente ineficaz", con un reparto de recursos "errática y desconectada de las necesidades urgentes del país". "Presentan unas cuentas que no son las que Galicia necesita", ha afirmado.

Por ello, ha animado a la reformulación de los presupuestos para "poner los problemas de los gallegos en el centro de la acción política".

BNG DEFIENDE MODELO FISCAL "MÁS JUSTO"

Por su parte, la portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, ha presentado algunas de las 60 medidas alternativas de los nacionalistas para las que proponen la movilización de 2.241 millones de euros. Además, ha defendido un modelo fiscal "más justo" frente un PP que "beneficia a quién más tiene y discrimina a las clases trabajadoras".

"Se trata de propuestas de calado que suponen un cambio de rumbo para llevar Galicia a buen puerto, hacia un futuro de cohesión social, el desarrollo basado en la innovación y en el valor añadido, la respuesta a la crisis climática o hacia la ampliación de derechos", ha defendido.

Entre ellas, aumentar en los próximos dos años la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a 20 euros/hora, destinar 16 millones de euros a duplicar las pensiones no contributivas y la contratación de 100 psicólogos en Atención Primaria.

En cuanto al modelo fiscal, ha destacado que con el popular "los 8.000 gallegos más ricos han ahorrado casi 6.000 euros en un año, mientras que los gallegos que cobran por debajo del SMI tan solo 50 euros".

"Con que los más ricos solo hubieran pagado un tercio de los 6.000 euros en impuestos, habría 17 millones de euros para financiar la ampliación de los comedores escolares, impulsar la cobertura bucodental o poner en marcha un plan contra la pobreza infantil y de inclusión social de los colectivos más vulnerables", ha ejemplificado.

PPDEG IRONIZA SOBRE LAS PETICIONES DE LA OPOSICIÓN

La viceportavoz del PPdeG, Paula Prado, ha criticado que las enmiendas presentadas por nacionalistas y socialistas "pretenden recortar 420 millones de euros en sanidad, 160 millones en política social y 48 millones en prevención y lucha contra los incendios forestales".

Por ello, les ha pedido que expliquen que para hacer lo que proponen, "pretenden recortar las nóminas de los funcionarios, dejar a la gente sin cobrar la Risga, gastar menos en residencias de mayores, eliminar las ayudas de vivienda o privar a los médicos de material sanitario".

"Después de la ola de incendios que sufrimos este verano, quieren bajar las partidas para formación de personal, los servicios de retén de maquinaria pesada, el servicio de coordinación de medios aéreos o el pago de los vehículos", ha denunciado.

La diputada popular ha ironizado con que la oposición es "capaz" de pedir "una cosa y su contraria al mismo tiempo". De ello ha puesto como ejemplo "que pidan más financiación del sistema universitario, pero disminuyan las transferencias ya previstas" o que "pidan ampliar los centros de día y residencias, pero recorten el crédito destinado a la financiación de centros de mayores".

CORGOS: MODELOS FISCALES "DIFERENTES"

En sus intervenciones, el conselleiro de Facenda ha profundizado en los motivos que llevan al Gobierno gallego a rechazar las enmiendas, que principalmente radican en las diferencias de modelos.

Así, ha defendido que los populares están en contra de la subida de impuestos mientras que el PSdeG y el BNG "quieren aumentarlos". Frente a esto y, "además de invertir más que nunca en sanidad, educación y políticas fiscales", incluyen rebajas selectivas de impuestos.

Esa es una de las bazas de la oposición, ha dicho Corgos, para financiar sus propuestas, además de la retirada de partidas presupuestarias concretas para medidas ya en vigor, citando las destinadas a personal eventual.

En cuanto a los ingresos que se generarían en base a una supuesta condonación de la deuda, ha explicado que la idea "carece de rigor", ya que se generarían "vacíos presupuestarios" puesto que no aumentaría la capacidad de gasto no financiero.