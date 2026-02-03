La prevención y la vacunación, claves para frenar la transmisión de ETS como la viruela del mono

Archivo - Test rápido viruela del mono - DIPANJAN PAN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha apelado a la prevención y a la vacunación como vías clave para frenar el contagio de enfermedades de transmisión sexual como la viruela del mono, con un brote conocido este lunes en A Coruña, con siete casos confirmados en la ciudad y "sin origen claro".

Fuentes del departamento sanitario, consultadas por Europa Press, han explicado que no hay novedades respecto a este último brote, registrado

entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, con un total de nueve casos de viruela del mono, siete de ellos en la provincia de A Coruña.

Dos de los casos tienen vinculación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros casos algunos tienen vínculos con establecimientos de fuera de Galicia, por lo que el origen del brote "no está claro".

Precisamente, la vía de transmisión más frecuente es el contacto íntimo piel con piel con una persona con lesiones cutáneas. Con todo, indican que también es posible, aunque en mucha menor medida, la transmisión, a través de las vías respiratorias, de los objetos que estuvieran en contacto con las lesiones o las secreciones de una persona enferma.

Otra vía, improbable pero posible, es a través de las secreciones de mascotas que pudiesen haberse contagiado de un caso humano, "si bien no hay casos documentados en Europa de esta vía de transmisión hasta el momento".

Sanidade pone el foco en las "practicas sexuales de riesgo y en la vacunación" y aconseja el uso de preservativo, vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos de riesgo y consultar con el médico en caso de tener síntomas o lesiones compatibles.

Las poblaciones de riesgo (y objeto de vacunación si la solicitan) son principalmente aquellas que tengan conductas sexuales de riesgo, produciéndose la gran mayoría de los casos detectados hasta el momento (95%) en el colectivo de homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), si bien destacan que el riesgo no es exclusivo de este colectivo.

Además, son de riesgo las personas que viajen a lugares donde la enfermedad sea endémica (como la región centroafricana) y las personas con riesgo ocupacional específico.

CASOS EN ASCENSO

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para "cortar las cadenas" de transmisión. Por ello, tras la notificación de sospecha o casos confirmados el Sergas recoge muestras para la confirmación o investigación de la variante a la qué pertenece, dan indicaciones de aislamiento e higiene a los casos confirmados y buscan contactos estrechos para hacer seguimiento e indicar la vacunación si es necesario.

El departamento sanitario recuerda que la enfermedad supuso la declaración de dos 'emergencias de salud pública de importancia internacional' por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2022 y 2024.

Durante estos años, España registró 7.521 casos (2022), de los que 122 fueron en Galicia; 325 en 2023 (dos en Galicia); 695 en 2024 (seis en la comunidad); y 777 casos en España en 2025, con otros seis en Galicia.

Tras la irrupción de la enfermedad en 2022, se registró una una gran disminución de los casos en 2023, volviendo a aumentar anualmente desde entonces. Por el momento, 2026 parece seguir la misma línea tras el brote notificado en A Coruña.

Ante este contexto, la Consellería presentó hace algunas semanas el Plan galego de infeccións de transmisión sexual 2026-2030, con el que buscan reducir la incidencia de cada una de las infecciones de transmisión sexual en un 5% cada año y eliminarlas como problema de salud pública en el horizonte de 2030.

Tal y como destacaron, supone un "cambio de paradigma": "Pasamos de hablar de VIH y otras infecciones de transmisión sexual a hablar, de forma equitativa, de todas las infecciones de transmisión sexual".

"La situación actual está marcada por nuevos patrones de comportamiento sexual, una mayor movilidad de la población, el uso extendido de aplicaciones de contactos, así como un aumento de la vulnerabilidad en determinados colectivos. Estos cambios condicionan la transmisión de las infecciones y requieren nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y seguimiento", apuntan las fuentes consultadas.