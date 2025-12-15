Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por matar a un hombre en el parque de Santa Margarita de A Coruña

A CORUÑA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido como supuesto autor de la muerte de otro varón en A Coruña, al recibir una puñalada en el parque de Santa Margarita, ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza, investigado por homicidio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, en funciones de guardia, decretado estas medidas para evitar riesgo de fuga.

Según trasladaron fuentes policiales, en la noche del sábado, se produjo un altercado en este punto de la ciudad, que terminó con el apuñalamiento de un joven, que murió en el acto.

La Policía Local acudió al lugar en primera instancia y, después, se sumó la Policía Nacional, que detuvo a un hombre como presunto autor de estos hechos.